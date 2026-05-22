El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” inauguró un nuevo espacio comercial que funcionará en el edificio ubicado en avenida 59 y calle 62, con el objetivo de ampliar las oportunidades de venta de los productos elaborados por quienes trabajan diariamente en el lugar.

Desde ahora, vecinos y visitantes podrán acercarse a adquirir directamente distintos artículos confeccionados por los operarios del taller, una iniciativa que además busca seguir impulsando la inclusión y el crecimiento de este espacio de trabajo y desarrollo social.

De la inauguración participaron el intendente Norberto Gizzi, integrantes del gabinete municipal, familiares de los operarios y vecinos que acompañaron la apertura del nuevo local.

Durante el acto, Gizzi destacó la importancia del crecimiento que viene teniendo el taller y el impacto que este nuevo paso tendrá para sus integrantes. “La apertura de este local representa un gran avance, ya que permitirá continuar promoviendo la inclusión y el desarrollo, además de generar un vínculo más cercano con la comunidad”, señaló.

Además, remarcó la necesidad de continuar respaldando este tipo de iniciativas que promueven el trabajo y la integración. “Es importante seguir acompañando espacios que cumplen una valiosa función social en la ciudad”, agregó.

El local atenderá de lunes a viernes de 8 a 12 horas y contará con una amplia variedad de productos artesanales, entre ellos trapos de piso, rejillas, repasadores, alfombras pintadas, bolsas de residuos y de consorcio, sobres de papel, anotadores, escobillones, pickles y dulces.