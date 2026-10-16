El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) denunciaron que al menos siete trabajadores de prensa recibieron disparos de balas de goma y decenas resultaron heridos durante el operativo de las fuerzas federales ante la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso.

En un comunicado conjunto, las organizaciones responsabilizaron a efectivos de la Policía Federal y Gendarmería por disparar contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos mientras realizaban la cobertura. Sostuvieron que los trabajadores estaban claramente identificados como integrantes de la prensa y denunciaron una violencia particular contra quienes registraban la protesta.

Entre los casos incluidos en la denuncia figura el de la periodista Laura Quispe, quien recibió nueve impactos de balas de goma en la espalda. Según lo informado, fue atendida en el Hospital Ramos Mejía, donde los estudios médicos determinaron que dos perdigones habían quedado alojados en su cuerpo.

Las entidades también señalaron que el reportero gráfico Guido Piotrkowski recibió dos impactos en el pecho desde muy corta distancia. Afirmaron que la agresión quedó registrada en sus fotografías. El fotógrafo Nicolás Hernández, en tanto, fue herido por dos balas de goma en el antebrazo mientras intentaba protegerse la cara.

El comunicado detalló además que Gabriela Manzo recibió tres impactos en las piernas y que otros dos fotorreporteros fueron alcanzados en el torso. Según la denuncia, uno de ellos recibió los disparos prácticamente a quemarropa.

Los episodios denunciados incluyeron golpes con bastones y el uso de gases irritantes. Las organizaciones indicaron que Nicolás Suárez recibió un bastonazo en la espalda mientras registraba los acontecimientos. También denunciaron que el fotorreportero independiente Germán Romeo fue golpeado en la cabeza y recibió gas pimienta directamente en los ojos, a corta distancia, lo que le provocó problemas de visión.

SiPreBA y ARGRA anunciaron que incorporarán estos hechos a las presentaciones que vienen realizando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas.

Las entidades encuadraron las agresiones en lo que consideran un “plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina” desde diciembre de 2023. Según sus registros, más de 300 cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos resultaron heridos durante protestas desde la asunción de Javier Milei. Estimaron que representan alrededor del 10 por ciento del total de heridos, a partir de relevamientos de organismos de derechos humanos que citaron.

Por último, advirtieron que las consecuencias podrían haber sido más graves sin los cascos y las máscaras antigás utilizados por muchos trabajadores. Rechazaron que ese equipamiento se vuelva una condición habitual para cubrir manifestaciones y ratificaron que continuarán informando y denunciando las agresiones.

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