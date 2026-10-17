Atilio Trovero, piloto de Venado Tuerto, consiguió su clasificación al RMC Grand Finals, el Mundial de Rotax, tras finalizar segundo en la categoría Mini Max del RMC International Trophy South America. La competencia se disputó en el Polideportivo Ciudad de Mercedes, en Uruguay, y reunió a más de 150 corredores del continente.

El venadense terminó detrás del brasileño Rafael Guimaraes y por delante del uruguayo Silvio Elia. Como el ganador ya tenía asegurada su participación en el Mundial, Trovero obtuvo el pase que estaba en juego y podrá representar al país en la cita internacional.

El material de origen contiene una diferencia sobre el alcance del resultado: su título presenta a Trovero como campeón sudamericano, mientras que el desarrollo de la crónica lo identifica como subcampeón y detalla que llegó segundo. Esa posición es la que sustenta la explicación de cómo consiguió la clasificación a Portugal.

El RMC Grand Finals está previsto entre el 7 y el 14 de noviembre en el Kartódromo Internacional do Algarve, en Portimão. La información difundida anticipa la participación de 432 pilotos provenientes de más de 60 países.

La clasificación llegó durante la primera temporada de Trovero en Mini Max de Rotax Argentina, después de haber competido en Micro Max el año anterior. El resultado en Uruguay le permitió alcanzar un objetivo que había buscado previamente en una carrera disputada en Sunchales.

Dentro del sistema descripto para Mini Max, además del campeonato anual, los pilotos acumulan un puntaje extra denominado hándicap, que se utiliza en una gran final. Trovero había obtenido el derecho a participar de esa instancia en Sunchales, aunque allí no consiguió el boleto mundialista.

La competencia sudamericana en Mercedes le ofreció otra oportunidad. En esa carrera, el segundo puesto y la clasificación previa de Guimaraes se combinaron para darle el lugar en la grilla del Mundial.

El próximo paso de su trayectoria también contempla un cambio de categoría. Según la información publicada, el equipo y el propio piloto decidieron avanzar hacia Junior Max para continuar su desarrollo deportivo. Esa divisional utiliza un chasis más grande y un motor más potente, y Trovero iniciará la etapa con 12 años.

En la carrera sudamericana contó con el acompañamiento de Darder Racing: Gustavo Darder trabajó como su mecánico y Francisco Darder como su entrenador. Ese apoyo formó parte de la estructura que lo acompañó en la obtención del pase a Portugal.

Leé también

Venado Tuerto tendrá una noche de doblaje con participación del público

Venado Tuerto reclamó por la universidad pública y el financiamiento educativo

Robaron herramientas de una camioneta en Venado Tuerto y las recuperaron tras una persecución