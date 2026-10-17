El Gobierno de Santa Fe adquirió 90 bombas para reforzar la respuesta ante posibles emergencias hídricas vinculadas al fenómeno de El Niño. El gobernador Maximiliano Pullaro presentó el equipamiento, que demandó una inversión de 1.109.772.600 pesos y estará disponible para atender contingencias en el territorio provincial.

La compra comprende 40 bombas de bajo levante y 50 de achique. Los equipos serán administrados por la Provincia y se distribuirán a través de la Secretaría de Protección Civil, con el propósito de facilitar una intervención rápida en las localidades que los necesiten.

Entre las bombas de bajo levante, 22 tienen capacidad para mover un millón de litros por hora cada una; otras 14, dos millones, y las cuatro restantes, tres millones. Las 50 de achique cuentan con un caudal de 90.000 litros por hora por unidad.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que las bombas de bajo levante son similares a las utilizadas en la actividad arrocera y pueden funcionar con tractores disponibles en las localidades. Su incorporación permitirá complementar los sistemas fijos de bombeo ante eventuales contingencias.

Durante la presentación, Pullaro vinculó la adquisición con las medidas de preparación frente a pronósticos que, según señaló, anticipaban un episodio muy severo de El Niño en el Litoral. “Lo hacemos para estar preparados de la mejor manera”, afirmó. También mencionó la compra de camiones y grupos electrógenos, la limpieza de canales y el refuerzo de terraplenes y defensas.

Mijich sostuvo que los nuevos equipos completan una planificación provincial que incluye casi 600 intervenciones de obras, más de 5.000 kilómetros de canales y el mantenimiento de 500 kilómetros de terraplenes de defensa y estaciones de bombeo en el área metropolitana de Santa Fe. Según el funcionario, esas tareas representan una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, indicó que se analizan de manera permanente distintas hipótesis de emergencia, tanto por la crecida del río como por las lluvias que podrían afectar a la provincia. En ese marco, destacó la coordinación con municipios y comunas y la participación del Gobierno nacional.

Escajadillo remarcó además la necesidad de seguir los pronósticos, las mediciones y los indicadores de la Prefectura Naval Argentina, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, ante el agua que llega desde el norte del país.

“Vamos a tener inconvenientes, pero la capacidad y la forma de respuesta van a ser distintas”, sostuvo el secretario. La incorporación del equipamiento forma parte de las acciones provinciales destinadas a anticipar necesidades y organizar los recursos disponibles para asistir a las comunidades ante posibles emergencias.

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