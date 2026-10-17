La sexta subasta de bienes incautados al delito de la gestión de Maximiliano Pullaro recaudó $1.645.810.000 y marcó un récord para estos remates en Santa Fe. Se realizó el viernes en la Estación Belgrano de la capital provincial, con 224 lotes y 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, según informó el Gobierno santafesino.

El inmueble ubicado en Rosario fue el bien de mayor valor: se adjudicó por $76 millones. En el otro extremo quedó una máquina arcade retro para restaurar, vendida por $130.000. Estos equipos fueron una de las novedades de la jornada, que también incluyó vehículos, motocicletas, bicicletas y embarcaciones.

La oferta estuvo integrada por 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble y diez máquinas arcade. Además de la recaudación, la edición alcanzó máximos en cantidad de inscriptos y de lotes ofrecidos.

La organización estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). De acuerdo con la información provincial, los fondos obtenidos se destinarán a reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento del organismo.

Las cinco subastas anteriores habían reunido más de $5.051 millones. Con el resultado de esta edición, lo recaudado durante la gestión de Pullaro superó los $6.600 millones. El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que los recursos de los remates previos permitieron asistir a más de 60 instituciones, además de reparar a víctimas y financiar la agencia.

Pullaro encabezó la apertura y defendió la recuperación de bienes vinculados con actividades delictivas para ponerlos a disposición de la comunidad. Durante su intervención, presentó las subastas como un mensaje contra el crimen organizado y la impunidad, y vinculó la participación de compradores de todo el país con la confianza en el Estado provincial.

Figueroa Escauriza indicó que entre los bienes ofrecidos había vehículos y propiedades vinculados a causas de corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino.

La Aprad administra bienes secuestrados o alcanzados por otras medidas judiciales en causas por delitos o contravenciones. Además de subastarlos, puede asignar vehículos a la Policía y a instituciones estatales penitenciarias, educativas o asistenciales, y entregar otros elementos a entidades de beneficencia.

Para participar, los interesados deben inscribirse en línea. Según explicó la Provincia, esos datos se contrastan con información del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de Investigaciones para verificar posibles vínculos con organizaciones criminales. El Gobierno también informó que los vehículos subastados cuentan con bloqueo de dominio y una nueva patente para desvincularlos de sus titulares anteriores.

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