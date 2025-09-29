Chapuy participó del Picnic de la Primavera en Venado Tuerto

Chapuy avanza con la obra de gas tras apertura de sobres
La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.Chapuy29/09/2025SOFIA ZANOTTI
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy fue parte, por cuarto año consecutivo, del Picnic de la Primavera para Adultos Mayores, organizado por el área de Territorialidad y Cultura de Venado Tuerto.
La actividad reunió a grupos de distintas localidades, quienes compartieron juegos, música, baile y un almuerzo al aire libre. Desde la organización destacaron que el objetivo es favorecer la integración, el esparcimiento y la recreación de las personas mayores en un clima de celebración.
Los representantes de Chapuy agradecieron la invitación y señalaron que fue una jornada “llena de alegría y diversión”, que ya se convirtió en una tradición esperada cada septiembre.
El acto representa un paso clave para mejorar la calidad y la eficiencia en la distribución del servicio en toda la región.
Gracias a gestiones locales y provinciales, la comunidad de Chapuy contará con una extensión de la EEMPA N.º 1234, permitiendo que adultos finalicen sus estudios sin salir del pueblo.
Con gran participación y el compromiso de voluntarios, se llevó a cabo una nueva edición de “Tijeras Solidarias”, una propuesta que combina asistencia, contención y alegría para la infancia local.
El tan esperado programa “Activa Emprendedor” comenzó con éxito en nuestra comunidad, entregando los primeros créditos a emprendedores locales. Una iniciativa clave para impulsar el crecimiento económico y fomentar la innovación en la región.
El municipio de Chapuy, bajo la gestión de Jorge Marmiroli, continúa transformándose. Un nuevo playón deportivo multifuncional será el epicentro de actividades para jóvenes y adultos, promoviendo la integración comunitaria y el deporte en la localidad.
