Chapuy participó del Picnic de la Primavera en Venado Tuerto

El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.

Chapuy29/09/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy fue parte, por cuarto año consecutivo, del Picnic de la Primavera para Adultos Mayores, organizado por el área de Territorialidad y Cultura de Venado Tuerto.
La actividad reunió a grupos de distintas localidades, quienes compartieron juegos, música, baile y un almuerzo al aire libre. Desde la organización destacaron que el objetivo es favorecer la integración, el esparcimiento y la recreación de las personas mayores en un clima de celebración.
Los representantes de Chapuy agradecieron la invitación y señalaron que fue una jornada "llena de alegría y diversión", que ya se convirtió en una tradición esperada cada septiembre.
