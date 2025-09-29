Chapuy participó del Picnic de la Primavera en Venado Tuerto

El Taller de Adultos Mayores de Chapuy fue parte, por cuarto año consecutivo, del Picnic de la Primavera para Adultos Mayores, organizado por el área de Territorialidad y Cultura de Venado Tuerto.



La actividad reunió a grupos de distintas localidades, quienes compartieron juegos, música, baile y un almuerzo al aire libre. Desde la organización destacaron que el objetivo es favorecer la integración, el esparcimiento y la recreación de las personas mayores en un clima de celebración.



Los representantes de Chapuy agradecieron la invitación y señalaron que fue una jornada “llena de alegría y diversión”, que ya se convirtió en una tradición esperada cada septiembre.

