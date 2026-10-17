Central visita a Atlético Tucumán con dos bajas por lesión

Ibarra y Navarro se perderán el encuentro y sus reemplazantes aún no están confirmados. El Canalla lleva diez partidos sin perder ante el Decano, pero acumula cuatro empates seguidos en el José Fierro.
Deportes17/10/2026 Oscar A. Canavese

Rosario Central visitará a Atlético Tucumán con dos bajas por lesión: Ibarra y Navarro no podrán jugar. Los dos reemplazantes saldrían de Juan Giménez, Alan Rodríguez y Cantizano, en una formación que todavía no está confirmada. Rodríguez ya está recuperado y aparece entre las alternativas para integrar el equipo.

Central visita a Atlético Tucumán con dos bajas por lesión

El probable once canalla incluye a Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila y Sández; Giménez o Alan Rodríguez y Pizarro; Cantizano, Di María y Campaz; y Copetti. La principal incógnita pasa por cómo se cubrirán las ausencias y cuál será la combinación elegida entre los tres candidatos.

Central llega con un historial favorable frente al conjunto tucumano. En 26 enfrentamientos, consiguió 11 victorias, sufrió cinco derrotas y empató diez veces. Además, acumula diez partidos sin caer ante el Decano, una racha que buscará prolongar como visitante.

Los antecedentes en el estadio José Fierro muestran una dificultad adicional: los últimos cuatro cruces allí terminaron empatados. El triunfo más reciente del Canalla en esa cancha fue por 2 a 1 en la Superliga 2019, con goles de Ciro Rius y Leonardo Gil.

Álvaro Carranza será el árbitro del encuentro y dirigirá por primera vez a Central. Adrián Franklin estará a cargo del VAR.

El banco de suplentes también tiene una integración tentativa. Lo conformarían Fernández, Verón, Komar, Mallo, Zaracho, Soto, Giaccone, Giménez o Alan Rodríguez —según quién sea titular—, Julián Fernández, Cervi, Ruben y Badaloni.

En cuanto a la reserva canalla, viene de empatar 1 a 1 con Aldosivi, con un gol de Barrientos. El equipo de Pobersnik quedó cuarto en su zona, con 21 puntos en 13 partidos, y en la próxima fecha visitará a Argentinos.

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