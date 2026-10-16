La Liga Venadense de Fútbol continúa con su calendario de Primera División A y este fin de semana disputará la duodécima fecha de la segunda rueda, en una etapa en la que comienzan a definirse las posiciones para los playoffs y la lucha por mantener la categoría.

El domingo 18 de octubre se jugarán siete partidos, todos con inicio de Primera División a las 16:00 y Reserva a las 14:00. La programación se completará el miércoles 21, cuando Atlético Elortondo reciba a Studebaker desde las 21:00.

Programación completa de la fecha 12

Partido Día Primera Juventud Unida – Juventud Pueyrredón Dom. 18/10 16:00 Sportivo Sarmiento – Unión y Cultura Dom. 18/10 16:00 Sportivo Rivadavia – Racing Club Dom. 18/10 16:00 Teodelina FBC – Jorge Newbery Dom. 18/10 16:00 Atlético San Martín – Atlético Peñarol Dom. 18/10 16:00 Deportivo San Jorge – General Belgrano Dom. 18/10 16:00 Atlético Elortondo – Studebaker Mié. 21/10 21:00 Reserva: domingo 14:00 hs y miércoles 19:00 hs.

Equipo libre: Sportsman Carmelense.

Los escenarios de cada encuentro

La actividad del domingo tendrá como sedes el estadio Josefina S. de Rueda, donde Juventud Unida recibirá a Juventud Pueyrredón; el Juan Guadagnini, escenario del encuentro entre Sportivo Sarmiento y Unión y Cultura; y el Coloso de calle Sarmiento, donde Sportivo Rivadavia enfrentará a Racing Club.

Por otro lado, Teodelina FBC jugará ante Jorge Newbery en el estadio 18 de Julio, Atlético San Martín recibirá a Atlético Peñarol en el Andrés Monteroni y Deportivo San Jorge será local frente a General Belgrano en su propio estadio.

El miércoles, Atlético Elortondo y Studebaker completarán la programación en el estadio Pancho Fiori.

La clasificación y la permanencia, en juego

La fecha llega con varios equipos comprometidos en diferentes sectores de la tabla. Según las posiciones informadas después de la jornada anterior, Juventud logró salir de la zona de repechaje al alcanzar los 25 puntos, mientras que Deportivo San Jorge quedó comprometido en esa instancia.

Además, Sportivo Rivadavia consiguió ingresar a los puestos de playoffs tras vencer a Jorge Newbery en el clásico. En la parte baja, Sarmiento continúa comprometido con el descenso directo, mientras Atlético Elortondo y Deportivo San Jorge se encuentran en la pelea por evitar el repechaje.

En este marco, cada resultado puede modificar el panorama de cara a las últimas jornadas. La fecha quedará completada el miércoles por la noche, cuando Studebaker visite a Atlético Elortondo.





