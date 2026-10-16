Studebaker se juega la clasificación ante Juventud en Esperanza

El Verde visitará este domingo 18 de octubre a Juventud de Esperanza, desde las 16, en la cancha Waldino Maradona. Después de perder 2-0 en Villa Cañás, deberá revertir el resultado para continuar en el Torneo Regional Federal Amateur.
Deportes del Sur16/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

El Club Studebaker de Villa Cañás afrontará este domingo 18 de octubre un compromiso decisivo por la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Desde las 16, visitará a Asociación Deportiva Juventud de Esperanza en la cancha Waldino Maradona, donde se disputará el partido de vuelta de una serie que comenzó con victoria del conjunto esperancino por 2 a 0.

El equipo dirigido por Javier Osella tendrá la obligación de salir a buscar el resultado desde el comienzo. La derrota sufrida en el estadio Nemesio “Pilín” Montoto dejó al Verde con una diferencia de dos goles en contra, por lo que necesitará una victoria amplia para revertir el marcador global.

Una desventaja que Studebaker buscará revertir

El domingo 11 de octubre, Juventud se impuso en Villa Cañás con goles de Nicolás Rossler y Ezequiel Spies. El conjunto visitante aprovechó sus oportunidades y consiguió una diferencia que ahora intentará defender frente a su público.

Para Studebaker, el panorama exige una respuesta ofensiva. Una victoria por tres goles de diferencia le permitiría superar a su rival en el resultado global. Si consigue imponerse por dos tantos, la serie quedaría igualada y su resolución dependerá del sistema de desempate establecido por el reglamento.

Por otro lado, Juventud cuenta con la posibilidad de administrar la ventaja conseguida como visitante. El equipo conducido por Montalbetti avanzará si mantiene una diferencia favorable en el marcador acumulado de ambos encuentros.

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El Verde necesita recuperar terreno en Esperanza

Studebaker había conseguido su clasificación a esta instancia después de derrotar 1-0 a Los Andes de Alcorta como visitante, con un gol de Matías Moreira. Aquel triunfo le permitió superar la fase de grupos y continuar su participación en la Región Litoral Sur.

Ahora, el escenario será diferente. El conjunto cañaseño deberá afrontar la revancha lejos de su estadio y con la necesidad de convertir, aunque sin descuidar su defensa ante un rival que ya demostró capacidad para aprovechar sus oportunidades.

Además, el partido tendrá importancia para Juventud, que buscará completar la clasificación luego de haber conseguido una victoria fuera de casa.

Día, horario y escenario de la revancha

  • Partido: Juventud de Esperanza vs. Studebaker de Villa Cañás.

  • Competencia: Torneo Regional Federal Amateur 2026.

  • Instancia: Segunda ronda, partido de vuelta.

  • Fecha: domingo 18 de octubre.

  • Horario: 16:00.

  • Estadio: Waldino Maradona, Esperanza.

  • Resultado de ida: Studebaker 0-2 Juventud.

El ganador de la serie continuará en carrera y tendrá como próximo adversario al vencedor del enfrentamiento entre Ben Hur de Rafaela y Cosmos de Santa Fe.

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imageStudebaker cayó ante Juventud y deberá remontar la serie en Esperanza

La definición llegará este domingo en Esperanza. Studebaker intentará dar vuelta la diferencia de dos goles, mientras que Juventud buscará sostener su ventaja y asegurar su continuidad en el campeonato.

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