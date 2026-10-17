La decisión de Pablo Javkin sobre una eventual candidatura a un tercer mandato es una de las principales incógnitas de la disputa por la Intendencia de Rosario en 2027. Su definición se espera para diciembre, mientras en Unidos se perfilan posibles competidores, Juan Monteverde concentra respaldos del peronismo y La Libertad Avanza todavía no tiene una candidatura definida.

En el entorno del intendente sostienen que la prioridad sigue siendo la gestión y la finalización de las obras en marcha. Dentro del oficialismo, sin embargo, ya se evalúan alternativas para el caso de que no compita: la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

Según fuentes socialistas, radicales y del PRO, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa una interna con tres perfiles: uno vinculado con la administración municipal, otro de centroizquierda y un tercero de centroderecha, asociado con la política provincial de seguridad. Ese esquema todavía depende de las decisiones de los posibles postulantes.

En el socialismo aparecen Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Susana Rueda y Federico Lifschitz. Blanco, secretario general del partido y diputado provincial, es quien muestra mayor avance en su posicionamiento. Para el espacio de centroderecha se proyecta Federico Angelini, integrado al esquema político de Pullaro después de su paso por el Ministerio de Seguridad nacional.

También hay movimientos alrededor de la concejala Anita Martínez. Quienes impulsan su postulación aseguran que cuenta con respaldo de la conducción nacional del PRO. Esa interpretación es discutida desde el entorno de Angelini, por lo que el alineamiento partidario permanece en disputa.

En el peronismo, Monteverde reúne el apoyo de sectores como el rossismo, La Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y los senadores articulados por Armando Traferri. Aunque podría llegar como candidato único, algunos espacios consideran conveniente una interna. El perottismo evalúa a la exministra de Salud Sonia Martorano, mientras Marcelo Lewandowski no cierra por completo la posibilidad de competir.

Por fuera de ese armado también aparecen Leonardo Caruana y Roberto Sukerman. Desde el entorno de Caruana señalan su intención de postularse, aunque hay conversaciones abiertas con Monteverde. Sukerman, enfrentado con el dirigente de Ciudad Futura desde las primarias de 2023, conversa con otros sectores para construir un frente.

La Libertad Avanza mantiene otra definición pendiente: Juan Pedro Aleart no confirmó si buscará la Intendencia. También circula Agustín Pellegrini como alternativa, en un escenario atravesado por versiones sobre conversaciones entre el pullarismo y el gobierno nacional. No hay un acuerdo electoral confirmado.

Las mediciones aportan otro elemento. Roque Cantoia, titular de Doxa Data, explicó a Rosario3 que Javkin alcanza un 44% de aprobación, mientras la continuidad de Unidos ronda el 35% y un 50% prefiere un cambio. El consultor advirtió que la valoración de la gestión no se traduce automáticamente en votos: la cantidad de candidatos y las alternativas disponibles también pueden modificar el resultado.

Leé también

La Libertad Avanza prepara un armado amplio para disputar la Provincia en 2027