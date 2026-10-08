Un hombre identificado por sus iniciales como M.O.R. fue imputado por amenazas calificadas por su carácter anónimo en el marco de una investigación iniciada luego de que una mujer de 73 años encontrara una bolsa con municiones y un mensaje intimidatorio en su domicilio de Venado Tuerto.

El episodio ocurrió el sábado 3 de octubre en una vivienda ubicada sobre calle España al 1500. De acuerdo con la acusación fiscal, el sospechoso habría colocado en una ventana una bolsa transparente que contenía un cartucho calibre 12 y otro calibre 9 milímetros, ambos sin disparar, junto con un papel con una inscripción amenazante.

La mujer descubrió los elementos durante la mañana y dio aviso a la Policía. A partir de la denuncia comenzaron las actuaciones para establecer quién había dejado el mensaje y determinar las circunstancias del hecho.

La investigación apuntó a un conflicto familiar previo

Las actuaciones estuvieron a cargo de Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo.

Según la información difundida, las diligencias permitieron individualizar a un sospechoso y establecer una posible relación entre la amenaza y un conflicto personal anterior que involucraría al hijo de la denunciante.

Esta circunstancia forma parte de la hipótesis investigativa y deberá ser evaluada durante el proceso penal. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el origen de ese enfrentamiento ni sobre el contenido exacto del mensaje encontrado en la vivienda.

Tampoco se informó públicamente cuál fue la explicación brindada por el imputado o su defensa respecto de los hechos atribuidos.

La Justicia dispuso restricciones para el acusado

La audiencia de imputación se desarrolló el miércoles 7 de octubre ante la jueza Andrea Melisa Cavallero, quien resolvió que M.O.R. continúe en libertad, aunque sujeto al cumplimiento de distintas condiciones judiciales.

Entre las medidas establecidas se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la denunciante y sus familiares, así como la imposibilidad de mantener contacto con ellos por cualquier medio.

Además, el imputado deberá presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación y tiene prohibido poseer armas o municiones.

La resolución también contempla un embargo sobre un vehículo, aunque no se precisaron públicamente sus características ni el alcance económico de la medida.

Protección policial para la víctima

En paralelo, la magistrada dispuso medidas destinadas a resguardar a la mujer mientras continúa la investigación.

Entre ellas se encuentran la realización de rondas policiales periódicas frente a su domicilio y la implementación de un botón antipánico, dispositivo que permite solicitar asistencia ante una eventual situación de riesgo.

Estas disposiciones buscan prevenir nuevos episodios y garantizar que la denunciante pueda permanecer en su vivienda bajo condiciones de seguridad.

La causa continuará su trámite judicial con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes. La imputación constituye una acusación formal y no implica una condena.

Por el momento, el acusado permanece en libertad bajo las restricciones establecidas por la Justicia, mientras el Ministerio Público de la Acusación continúa con las actuaciones vinculadas al episodio.