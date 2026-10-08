Bernardo Pucciariello debutó a los 18 años en el primer equipo de Toulouse, en una victoria como visitante frente a Castres por el Top 14 francés. El centro formado en Jockey Club Rosario llegó a la institución a mitad de 2026 para incorporarse a su Academia y tuvo su primera oportunidad en el plantel superior pocos meses después.

El estreno abrió también la pregunta por su futuro internacional. Nació en Irlanda, tiene padre argentino y madre italiana, por lo que cuenta con posibilidades de representar a esos tres seleccionados. En una entrevista con Rosario3, expresó una preferencia por Argentina, aunque aclaró que todavía se considera joven para concentrarse en esa decisión: “Hoy en día yo creo que por toda la trayectoria me inclinaría más por Los Pumas”.

Pucciariello describió su debut como una experiencia inolvidable. Contó que supo durante la semana que iba a jugar y que se propuso disfrutar desde ese momento. Toulouse presentó un equipo joven, con varios debutantes, y consiguió ganar el clásico fuera de casa. Según explicó, el acompañamiento de Juan Cruz Mallía, que actuó como apertura, fue importante para orientarse con las jugadas.

Antes del encuentro también conversó con los otros argentinos del club. El consejo que recibió fue hacer lo básico, evitar acciones innecesarias en un partido que anticipaban cerrado y apoyarse en lo que sabía hacer. Además de Mallía, comparte la institución con Santiago Chocobares, Efraín Elías y Tomás Rapetti.

Ese grupo tiene un papel importante en su adaptación a Francia. El joven señaló que las conversaciones y los momentos compartidos fuera de los entrenamientos le permiten aprender de compañeros con más experiencia y transitar la integración con mayor facilidad, en un contexto que incluye la barrera del idioma.

En lo deportivo, destacó la dinámica del juego de Toulouse. Describió entrenamientos y partidos con libertad para los jugadores, continuidad de pie y pases después del contacto. También reconoció que acostumbrarse a ese estilo lleva tiempo.

Su llegada al rugby profesional europeo ocurrió sin haber debutado en la Primera de Jockey Club ni disputado un Mundial M20. En 2025 había participado de un Sudamericano con Los Pumitas M18. Tras una lesión de hombro sufrida en julio de ese año, volvió a sumar minutos en las juveniles de su club durante la temporada siguiente.

La distancia no interrumpió el vínculo con sus compañeros de la camada 2008. Cuando Jockey se consagró campeón del torneo M19 de Rosario, Pucciariello terminó de jugar con los Espoirs de Toulouse y pudo seguir el segundo tiempo por YouTube. Después habló con sus amigos para compartir la alegría por el título.

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