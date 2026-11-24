El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026, que se desarrolla en la ciudad marroquí de Rabat, registró un episodio de violencia este lunes 23 de noviembre, luego del encuentro entre Marruecos y Colombia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo 1.

Ambas selecciones igualaron 1-1 en el tiempo regular. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, varios futbolistas comenzaron a enfrentarse físicamente dentro del campo de juego.

Durante los incidentes se registraron golpes de puño y patadas entre los involucrados, situación que motivó la intervención de efectivos policiales y otras personas presentes en el lugar para separar a los jugadores.

Hasta el momento de conocerse el episodio, las autoridades del campeonato no habían anunciado sanciones disciplinarias. Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Marruecos y Colombia comparten el Grupo 1 con Estados Unidos y Guatemala, en una competencia internacional que reúne a 16 selecciones y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.

SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos 🇲🇦 y Colombia 🇨🇴, por el Mundial de Talla Baja. Tuvo que intervenir la policía. https://t.co/mxnogBrcN8 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026

Argentina aseguró su clasificación a cuartos de final

En el plano deportivo, la Selección Argentina consiguió su clasificación a la siguiente instancia del certamen luego de sumar dos victorias consecutivas en la fase de grupos.

El combinado nacional debutó con una victoria por 5-0 frente a Jordania y posteriormente derrotó 3-1 a Irak, resultado que le permitió garantizar su presencia entre los ocho mejores equipos del campeonato.

La delegación argentina contó, además, con una colaboración económica del futbolista Marcos Senesi, quien contribuyó a financiar el viaje al país africano.

Argentina tiene previsto cerrar este martes 24 de noviembre su participación en la fase de grupos frente a Brasil, antes de afrontar los cuartos de final.

Por otro lado, resta conocer si la organización del Mundial adoptará medidas disciplinarias por los incidentes registrados entre Marruecos y Colombia.