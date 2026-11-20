El viernes 20 de noviembre, Olimpia BBC de Venado Tuerto anunció la cancelación de una deuda histórica con la Cooperativa de Obras Sanitarias. Esta obligación financiera se originó durante una crisis institucional y económica que llevó al club a atravesar una quiebra.

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Desde la institución destacaron que el pago de esta deuda no solo representa un logro económico, sino también un paso importante para cerrar una etapa difícil y reafirmar el compromiso con su historia y futuro.

El club expresó que saldar esta deuda implica recuperar un compromiso pendiente y fortalecer la identidad de Olimpia como una entidad que va más allá del deporte.

Además, resaltaron el papel fundamental de las personas que, a lo largo de los años, sostuvieron al club en momentos de adversidad, permitiendo que la institución mantuviera viva su proyección.

“Olimpia sigue de pie, por nuestra historia, por nuestra gente”, concluyó el comunicado oficial.

Con esta acción, el club venadense deja atrás una carga financiera que marcó su pasado reciente y se enfoca en consolidar una nueva etapa institucional.

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