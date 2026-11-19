El jueves 19 de noviembre, en Venado Tuerto, Fernando Camarasa y Jessica Jesica compartieron detalles sobre su trayectoria en el ciclismo, una actividad que comenzó como una necesidad y se transformó en una pasión y un estilo de vida.

Foto: Redes sociales

Fernando inició su vínculo con las bicicletas en 1993 cuando llevó a reparar la suya al taller de Néstor y comenzó a trabajar allí para pagar la reparación. En 2001 fundó su propio emprendimiento comercial, que se consolidó en 2002 en la calle Laprida 77. Tras varios cambios de local, la firma se estableció definitivamente en Laprida 165.

Con el tiempo, ambos ampliaron su relación con el ciclismo hacia la práctica deportiva. Fernando empezó a entrenar en 2012 y participó por primera vez en el Desafío al Río Pinto en 2015. Jessica, en tanto, comenzó con un cicloturismo de 90 kilómetros hacia Chañar Ladeado y en 2017 inició un entrenamiento más intenso para afrontar competencias de montaña en Córdoba y Tandil, donde las condiciones climáticas exigentes marcaron su preferencia por ese tipo de desafíos.

Ambos destacaron también las travesías grupales, como los catorce viajes que Fernando realizó pedaleando hacia el santuario de San Nicolás, partiendo a la medianoche desde el Cruce Chapuy con apoyo logístico.

Respecto al crecimiento del ciclismo en Venado Tuerto, señalaron que la pandemia impulsó un aumento notable en la participación femenina. Antes mayoritariamente masculina, la actividad ahora cuenta con grupos recreativos de hasta 50 mujeres que salen a pedalear juntas. También remarcaron la importancia de la pista del Parque Municipal como espacio clave para entrenamientos y encuentros.

En cuanto a la evolución técnica, mencionaron la incorporación de cambios electrónicos e inalámbricos en las bicicletas, configurables desde teléfonos celulares, y medidores de potencia en los pedales. Sin embargo, resaltaron que el deporte sigue siendo accesible con el asesoramiento adecuado.

Fernando compartió su experiencia personal de rehabilitación tras dos cirugías de columna con fijación de tornillos, y cómo adaptó la geometría de su bicicleta para continuar pedaleando y practicar descenso.

Finalmente, ambos insistieron en la importancia del uso del casco protector y la realización de estudios posturales para asegurar que el ciclismo sea una actividad saludable y segura.

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