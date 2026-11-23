El domingo 22 de noviembre, Ciudad Nueva consiguió el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol, tras 19 temporadas en categorías inferiores. El partido decisivo se disputó en el estadio "Aldo Manuel Cabana" de Venado Tuerto, donde el equipo local derrotó 1-0 a Deportivo San Jorge por la Promoción.

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El único gol del encuentro fue anotado por Enzo Fernández a los 20 minutos del segundo tiempo, tras un centro de Facundo Almirón que superó a la defensa y al arquero visitante Ronald Giraudo. Ciudad Nueva, dirigido por Carlos Domínguez, dominó gran parte del partido y logró cerrar la serie tras haber ganado también el partido de ida en Carmen, donde Martín Salcedo había marcado el gol.

Durante el encuentro, Facundo Urquiza fue uno de los jugadores más activos del conjunto local, mientras que San Jorge mostró dificultades para generar juego ofensivo, posiblemente afectado por la derrota en el partido anterior. En el segundo tiempo, el equipo visitante intentó igualar el marcador para forzar un tercer partido, pero la defensa de Ciudad Nueva se mantuvo firme y el arquero Joel Kelle respondió con seguridad.

Con este resultado, Ciudad Nueva regresa a la máxima categoría de la Liga Venadense después de casi dos décadas. Por su parte, Deportivo San Jorge descenderá a la Primera B para la temporada 2027.

En otro encuentro de la Promoción disputado el mismo domingo, Independiente de Amenábar y Atlético Elortondo empataron 0-0. Esta llave se definirá el próximo fin de semana en el estadio "Francisco Fiori" de Elortondo, ya que ambos partidos de ida y vuelta finalizaron en empate. Atlético Elortondo necesita ganar para mantener la categoría, mientras que Independiente debe hacerlo para ascender.

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