Ciudad Nueva consiguió el objetivo más esperado y aseguró su lugar en la Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol. En una jornada cargada de expectativa y con un gran marco de público, el equipo venció 1-0 como local a San Jorge de Carmen y selló el ascenso.

El encuentro se definió gracias al tanto de Enzo Fernández, quien convirtió el gol que terminó marcando la diferencia y desató la celebración de toda la institución y sus hinchas.

Con este resultado, Ciudad Nueva alcanzó el ansiado salto de categoría y jugará la próxima temporada en la máxima división del fútbol regional, coronando una campaña que tuvo como gran recompensa el ascenso.

Por su parte, San Jorge de Carmen no pudo revertir la situación y terminó perdiendo la categoría, por lo que deberá competir en la Primera División B.

De esta manera, Ciudad Nueva celebró una victoria histórica y escribió una nueva página en su recorrido dentro de la Liga Venadense.