Jockey Club Venado Tuerto es campeón del Torneo UDC de Hockey

Sportsman se consagró campeón del Sub 16 tras un gran triunfo ante Jockey
El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.
La Primera División de Jockey Club Venado Tuerto se consagró campeona del Torneo UDC de Hockey tras vencer 2 a 0 a Social en la final disputada en Villa Cañás. El equipo venadense mostró un rendimiento sólido durante todo el certamen y reafirmó su protagonismo en la región.
El torneo tuvo además a Victoria Rodríguez, arquera de Jockey, como valla menos vencida, repitiendo una distinción que ya había logrado en ediciones anteriores gracias a su regularidad y firmeza bajo los tres palos.
En el plano ofensivo, el premio a goleadora quedó en manos de Victoria Núñez, del Club Social de Rufino, quien cerró el campeonato con 18 tantos.
El tercer puesto se definió entre Sportsman y Ranqueles, con triunfo del conjunto de Laboulaye por 4 a 3. Para el conjunto de Villa Cañás anotaron Morena Colaneri y Manuela Aramendi, autora de dos goles.
El Rojo de Venado Tuerto se metió otra vez en la final tras vencer a Club Ciudad, mientras que Firmat FBC sorprendió a Centenario y estiró su serie a un tercer juego.
El Verde venció 1-0 a Unión y Cultura en Murphy con un gol de Guido Campagnoli y quedó bien posicionado para definir la Liga Venadense en Villa Cañás.
El Verde igualó 1-1 en el “Pilín Montoto” y accedió a la final de la Liga Venadense tras seis años, repitiendo el cruce histórico ante Juventud Pueyrredón.
El Celeste venció 2-1 a Jorge Newbery en semifinales y jugará una final después de 18 años. Su rival será Studebaker de Villa Cañás.
Este miércoles por la noche se jugarán los terceros partidos de semifinales en Villa Cañás y Murphy, donde los locales avanzarán a la final con solo empatar.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.