Jockey Club Venado Tuerto es campeón del Torneo UDC de Hockey

La Primera División de Jockey Club Venado Tuerto se consagró campeona del Torneo UDC de Hockey tras vencer 2 a 0 a Social en la final disputada en Villa Cañás. El equipo venadense mostró un rendimiento sólido durante todo el certamen y reafirmó su protagonismo en la región.

El torneo tuvo además a Victoria Rodríguez, arquera de Jockey, como valla menos vencida, repitiendo una distinción que ya había logrado en ediciones anteriores gracias a su regularidad y firmeza bajo los tres palos.

En el plano ofensivo, el premio a goleadora quedó en manos de Victoria Núñez, del Club Social de Rufino, quien cerró el campeonato con 18 tantos.

El tercer puesto se definió entre Sportsman y Ranqueles, con triunfo del conjunto de Laboulaye por 4 a 3. Para el conjunto de Villa Cañás anotaron Morena Colaneri y Manuela Aramendi, autora de dos goles.