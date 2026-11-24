Atlético San Martín de Laboulaye consiguió el ascenso a Primera en el Torneo de hockey femenino de la Federación Unión del Centro, tras finalizar en lo más alto de la tabla general de la promoción con 27 puntos.

El conjunto cordobés completó su participación con cuatro victorias frente a Belgrano de Sancti Spíritu. Por su parte, Jorge Newbery de Rufino también ganó en todas las categorías ante Municipalidad de Venado Tuerto, aunque terminó segundo en la clasificación general con 26 unidades.

Espacio para imagen: placa del ascenso de Atlético San Martín.

San Martín y Newbery ganaron en todas las categorías

En Primera División, Atlético San Martín se impuso por 3 a 0 ante Belgrano, mientras que Jorge Newbery derrotó por 4 a 0 a Municipalidad. Ambos equipos finalizaron invictos en la categoría, con siete puntos cada uno.

En Sub 19, San Martín venció por 4 a 3 al conjunto de Sancti Spíritu y terminó primero con siete unidades. Newbery, por su parte, ganó 4 a 0 y quedó segundo con seis puntos.

La categoría Sub 16 tuvo a tres equipos igualados en seis unidades. Jorge Newbery encabezó la clasificación por diferencia de goles, seguido por Belgrano y Atlético San Martín.

En Sub 14, el conjunto de Rufino y el equipo de Laboulaye terminaron con siete puntos y la misma diferencia de goles, aunque la tabla suministrada ubicó a Newbery en la primera posición.

Un ascenso definido por un punto

La clasificación general reunió los resultados de las cuatro categorías participantes. Atlético San Martín acumuló ocho victorias, tres empates y una derrota en doce encuentros, alcanzando los 27 puntos que le permitieron quedarse con el ascenso.

Jorge Newbery terminó segundo con 26 unidades, producto de ocho triunfos, dos empates y dos derrotas. Belgrano de Sancti Spíritu finalizó tercero con diez puntos, mientras que Municipalidad de Venado Tuerto cerró su participación con cinco.

De esta manera, Atlético San Martín de Laboulaye consiguió el ascenso tras una promoción que se definió por apenas un punto de diferencia en la clasificación general.

Todos los resultados de la promoción PRIMERA DIVISIÓN Belgrano SS 0 – 3 San Martín Municipalidad VT 0 – 4 Jorge Newbery SUB 19 Belgrano SS 3 – 4 San Martín Municipalidad VT 0 – 4 Jorge Newbery SUB 16 Belgrano SS 2 – 3 San Martín Municipalidad VT 0 – 3 Jorge Newbery SUB 14 Belgrano SS 1 – 2 San Martín Municipalidad VT 0 – 1 Jorge Newbery DEPORTES DEL SUR | HOCKEY UDC

Tabla general de la promoción TORNEO UDC · HOCKEY FEMENINO ASCENDIDO A LÍNEA A Atlético San Martín Laboulaye, Córdoba 27 PUNTOS Pos. Equipo PJ DIF PTS 1 San Martín 12 +19 27 2 Jorge Newbery 12 +16 26 3 Belgrano SS 12 −6 10 4 Municipalidad 12 −29 5 Comparación de puntos San Martín 27 pts. Jorge Newbery 26 pts. Belgrano SS 10 pts. Municipalidad 5 pts. Ascenso a Línea A: Atlético San Martín de Laboulaye finalizó primero en la clasificación general, con un punto de ventaja sobre Jorge Newbery de Rufino. DEPORTES DEL SUR | HOCKEY UDC