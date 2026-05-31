La ciudad de Venado Tuerto destacó el trabajo realizado por el Jockey Club en el marco del Mundial Sub 23 de pelota paleta, una competencia internacional en la que deportistas locales obtuvieron importantes resultados y dejaron en alto el nombre de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Leonardo Calaianov, quien remarcó la importancia de visibilizar el esfuerzo de las instituciones deportivas y de quienes representan a la comunidad en competencias de primer nivel.

Durante el reconocimiento también fueron distinguidos los pelotaris Bernardo Algarbe, quien se consagró campeón del mundo, y Jeremías Cedrez, que logró el subcampeonato. Además, recibió una mención especial el entrenador Flavio Algarbe por su trabajo en la preparación de los deportistas.

Calaianov destacó que el trabajo que realizan los clubes es fundamental para el desarrollo deportivo y social de la ciudad, y sostuvo que detenerse a reconocer esos logros es una forma de acompañar y valorar el compromiso de dirigentes, entrenadores y atletas.

La distinción puso en valor tanto los resultados deportivos obtenidos en el certamen internacional como el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada competencia, consolidando a Venado Tuerto como una referencia en la disciplina.