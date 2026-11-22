La Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol puso en marcha sus semifinales este domingo, con la disputa de los encuentros de ida. Ambos cruces terminaron en empate y dejaron las series abiertas de cara a las revanchas.

En uno de los enfrentamientos, Peñarol y Studebaker igualaron 1-1. Esteban Bonetto abrió el marcador para Peñarol, mientras que Alexandro Fernández convirtió para Studebaker, que consiguió un resultado importante como visitante.

Por su parte, Sportsman Carmelense y Unión y Cultura empataron 0-0 en un encuentro sin goles. La definición quedó pendiente para el partido de vuelta.

Las revanchas

Los encuentros que definirán a los finalistas se disputarán con los siguientes cruces:

Studebaker vs. Peñarol.

Unión y Cultura vs. Sportsman Carmelense.

También hubo definiciones por la promoción

En paralelo, se disputaron los partidos de vuelta de la promoción entre Primera A y Primera B.

Ciudad Nueva venció 1-0 a Deportivo San Jorge, con gol de Enzo Fernández, y consiguió el ascenso a la máxima categoría. En el otro cruce, Independiente de Amenábar y Atlético Elortondo igualaron 0-0, por lo que deberán disputar un tercer encuentro para definir la permanencia y el ascenso.

El próximo capítulo tendrá las revanchas de semifinales y el partido decisivo entre Atlético Elortondo e Independiente de Amenábar.