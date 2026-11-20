El Torneo Clausura 2026 de Primera División masculina de la Asociación Venadense de Básquet comenzó a disputar sus semifinales. En la primera jornada, desarrollada el jueves 19 de noviembre, Olimpia Basket Ball Club venció como local a Atlético Elortondo por 74 a 70 y consiguió el primer punto de una serie que se disputa al mejor de tres encuentros.

La actividad continuará este viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Centenario de Venado Tuerto y Firmat Foot Ball Club. El partido comenzará a las 21:30 en el estadio Mateo Migliore y abrirá la segunda semifinal del campeonato.

Olimpia se adelantó ante Atlético Elortondo

El equipo conducido por Manuel Jesús García consiguió una victoria por cuatro puntos frente al conjunto dirigido por Sebastián Alejandro Vilariño. El resultado le permite tomar ventaja de 1-0 y quedar a un triunfo de avanzar a la final del certamen.

Leandro Gerez fue el máximo anotador de Olimpia con 20 puntos y 7 rebotes, mientras que Manuel Sagardía aportó 17 unidades. También se destacó Franco Montemagio, que finalizó con 11 puntos.

Por el lado de Atlético Elortondo, Martín Mondino encabezó la ofensiva con 26 puntos, producto de cinco dobles, cuatro triples y cuatro tiros libres. Martín Sánchez sumó 15 puntos y Laureano Zalio Benko completó su participación con 12 puntos y 10 rebotes.

En las estadísticas colectivas, Olimpia terminó con un 58% de efectividad en lanzamientos de dos puntos y un 25% en triples. Atlético Elortondo registró un 61% en dobles y un 27% desde la línea de tres puntos.

SEMIFINAL · JUEGO 1 · JUEVES 19/11 Olimpia BBC 74 GANADOR Atlético Elortondo 70 Serie 0-1 Fuente: Planilla oficial de estadísticas de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Centenario y Firmat FBC ponen en marcha la otra semifinal

Este viernes llegará el turno de los otros dos semifinalistas. Centenario recibirá a Firmat FBC desde las 21:30, en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto, con el objetivo de adelantarse en una llave que también se resolverá al mejor de tres partidos.

Centenario llega a esta instancia después de eliminar a Ciudad de Venado Tuerto en dos encuentros. El equipo dirigido por Diego García cerró los cuartos de final con una victoria por 87 a 60 como visitante y aseguró su clasificación sin necesidad de un tercer partido.

Por su parte, Firmat FBC dejó en el camino a Deportivo Atenas de Venado Tuerto, también por 2-0. En el segundo encuentro, el conjunto firmatense logró revertir una desventaja de 13 puntos al finalizar el primer cuarto y terminó imponiéndose por 59 a 56.

Los dos equipos buscarán comenzar con una victoria para llegar al segundo compromiso con la posibilidad de asegurar su lugar en la final.

SEMIFINAL · JUEGO 1 · VIERNES 20/11 Centenario vs. Firmat FBC HORARIO 21:30 horas Estadio Mateo Migliore Venado Tuerto Serie al mejor de tres partidos

Cómo siguen los playoffs del Clausura 2026

Con la victoria de Olimpia, la primera semifinal quedó 1-0 a favor del conjunto venadense. Atlético Elortondo necesitará ganar el próximo compromiso para forzar un tercer encuentro.

La segunda serie comenzará este viernes entre Centenario y Firmat FBC. El equipo que consiga la victoria tomará ventaja en el cruce y tendrá la oportunidad de definir su clasificación en el Juego 2.

El formato establece que los dos finalistas serán aquellos equipos que alcancen las dos victorias en sus respectivas semifinales. Las fechas y horarios de los próximos encuentros todavía no fueron confirmados en la información consultada.