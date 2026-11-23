El lunes 23 de noviembre quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Deportiva del Sur – Copa CASE Tanoni, tras los partidos de vuelta de los cuartos de final jugados el fin de semana.

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En Firmat, Fredriksson FBC igualó 1 a 0 en el tiempo reglamentario ante Firmat FBC, resultado que igualó la serie. El partido se mantuvo 0-0 en el tiempo suplementario y la clasificación se definió en los penales, donde Fredriksson se impuso 3 a 1 y avanzó a semifinales.

Sportivo Bombal, jugando en su cancha, goleó 3 a 0 a C.A. Argentino de Firmat y aseguró su lugar en la siguiente ronda. Independiente FC de Bigand venció 1 a 0 a Olimpia de Santa Teresa para también avanzar.

Por último, Los Andes de Alcorta logró la clasificación tras empatar 1 a 1 en su visita a Atlético Paz.

Con estos resultados, las semifinales se jugarán en series de ida y vuelta. Los Andes recibirá a Sportivo Bombal en el primer partido, y la revancha será en Bombal. En la otra llave, Independiente FC será local en el primer encuentro frente a Fredriksson FBC, que definirá la serie en Firmat.

Los encuentros de semifinales están programados para las próximas semanas, con los equipos buscando un lugar en la final del torneo regional.

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