Tres jugadores del Jockey Club de Venado Tuerto formaron parte del seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario (URR) que se consagró subcampeón en el Campeonato Argentino Juvenil M17. Mateo Palenzona, Tomás Baumgartner y Máximo Malmantile participaron en el torneo que finalizó el lunes 15 de noviembre.

Foto: Redes sociales

El equipo rosarino alcanzó la final de la Zona Campeonato tras superar en semifinales a Tucumán por 49 a 26. En el partido decisivo, Buenos Aires se impuso por 45 a 17, dejando a Rosario en el segundo puesto del certamen.

La presencia de los tres jugadores venadenses en el seleccionado regional refleja el trabajo que se realiza en el rugby juvenil del Jockey Club. Para ellos, integrar este equipo significó un desafío deportivo y la oportunidad de compartir cancha con jugadores de otros clubes, además de sumar experiencia en una competencia nacional.

Desde el club destacaron el compromiso y la dedicación de Palenzona, Baumgartner y Malmantile durante el campeonato. También resaltaron el acompañamiento de entrenadores, compañeros y familias en el proceso de formación de estos jóvenes deportistas.

Vestir la camiseta de Rosario implicó para los jugadores adaptarse a un proyecto colectivo y a nuevas exigencias, lo que contribuye a su crecimiento deportivo. La experiencia adquirida en el torneo nacional representa un avance importante para sus carreras y un ejemplo para las categorías juveniles del Jockey Club.

El subcampeonato logrado por el seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario con tres representantes de Venado Tuerto marca un capítulo destacado para el rugby local y abre nuevas posibilidades para estos jugadores en el futuro.

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