Los Pumas entraron en la etapa decisiva de su preparación para enfrentar a Australia este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. El seleccionado conducido por Felipe Contepomi trabaja desde hace varios días en la provincia y la atención está centrada ahora en la formación que comenzará el primer encuentro de la serie ante los Wallabies. La fecha, el horario y el escenario fueron confirmados oficialmente por el Gobierno de Jujuy.

Por el momento, el entrenador argentino no anunció el XV titular. Sin embargo, durante las últimas prácticas comenzaron a aparecer algunas variantes y Equipo Scrum difundió una posible alineación. Se trata de una versión no confirmada, que podría sufrir modificaciones antes del anuncio definitivo.

Entre los forwards, una de las principales incógnitas pasa por la segunda línea. Guido Petti aparece como una de las opciones, mientras que Franco Molina y Tomás Lavanini competirían por otro lugar. Lavanini viene siendo considerado especialmente por su aporte en el scrum, el maul y el juego físico, aunque la decisión continúa en manos del cuerpo técnico.

La tercera línea podría reunir a Pablo Matera, Benjamín Grondona y Joaquín Moro. Este último forma parte de los jugadores que buscan consolidar su lugar dentro del seleccionado de cara al proceso que conduce hacia el Mundial de Australia 2027.

Además, una de las variantes que analiza el staff estaría en la conducción. Agustín Moyano aparece como posible medio scrum, acompañado por Santiago Carreras como apertura. Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo, Ignacio Mendy y Gerónimo Prisciantelli completarían una línea de backs con varios jugadores que buscan continuidad.

El posible XV sería: Boris Wenger; Ignacio Ruiz, Tomás Rapetti; Guido Petti, Franco Molina o Tomás Lavanini; Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro; Agustín Moyano, Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo, Ignacio Mendy y Gerónimo Prisciantelli. La formación, por ahora, debe considerarse una versión no confirmada.

Australia también llega con novedades. El entrenador Les Kiss convocó a 34 jugadores y recuperó para esta gira a Len Ikitau, quien superó una lesión de tobillo, y a Joseph-Aukuso Suaalii, que había sufrido una molestia muscular.

En este marco, Contepomi terminará de resolver las últimas dudas antes del anuncio oficial. El viernes se realizará el Captain's Run y el sábado llegará el primer cruce de una serie que tendrá revancha una semana después, en Mendoza.