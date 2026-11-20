La Liga Venadense de Fútbol entra en una de las etapas decisivas de la temporada 2026. Después de una instancia eliminatoria que dejó afuera a los dos primeros equipos de la tabla general, quedaron definidos los cuatro protagonistas que buscarán avanzar a la final del campeonato de Primera División A.

Los encuentros de ida se jugarán este domingo 22 de noviembre, desde las 17, en dos escenarios de la región.

Studebaker visita a Peñarol en el primer capítulo de la semifinal

Uno de los enfrentamientos tendrá como protagonistas a Atlético Peñarol y Studebaker de Villa Cañás, que se medirán en el estadio Luis Ponziano Rossi.

El conjunto de Elortondo llega a esta instancia después de eliminar a Racing, equipo que había terminado en el primer puesto de la clasificación general durante la etapa regular.

Por su parte, Studebaker consiguió su clasificación tras superar a Jorge Newbery de Venado Tuerto en una serie que necesitó un tercer encuentro para definir al semifinalista.

El equipo de Villa Cañás había ganado 1 a 0 como visitante en el partido de ida, mientras que Jorge Newbery se impuso 2 a 0 en la revancha. En el encuentro decisivo, Studebaker logró una victoria por 1 a 0 con un gol de Alejandro Carbonetti a los 44 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el conjunto cañaseño consiguió su lugar entre los cuatro mejores y ahora afrontará el primer partido de la serie como visitante.

Sportsman Carmelense recibe a Unión y Cultura

La otra semifinal enfrentará a Sportsman Carmelense y Unión y Cultura, desde las 17, en el estadio Andrés de Chateaubriand.

Sportsman Carmelense accedió a esta instancia luego de eliminar a Teodelina, que había finalizado segundo en la tabla general. Así, el conjunto de Carmen dejó en el camino a uno de los equipos mejor ubicados de la fase regular.

En tanto, Unión y Cultura obtuvo su clasificación después de superar a Juventud Pueyrredón y buscará conseguir un resultado favorable en condición de visitante.

Este enfrentamiento completará la primera jornada de semifinales, que tendrá a los cuatro equipos buscando una ventaja de cara a los partidos de vuelta.

Una definición sin los dos primeros de la fase regular

Una de las particularidades de estas semifinales es la ausencia de los dos equipos que habían ocupado los primeros puestos de la clasificación general.

Racing, que terminó primero, quedó eliminado frente a Atlético Peñarol. Por su parte, Teodelina, segundo de la tabla, fue superado por Sportsman Carmelense.

Este escenario dejó conformadas dos semifinales entre equipos que consiguieron avanzar a través de las instancias eliminatorias.

Los partidos del domingo abrirán las series que determinarán a los finalistas de la temporada 2026 de la Liga Venadense de Fútbol.