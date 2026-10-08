El gobierno de Venado Tuerto finalizó los talleres de consulta para revisar los recorridos del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y prepara una propuesta de cambios. El subsecretario de Movilidad Urbana, Eugenio Bernabei, adelantó en declaraciones a Venado24 que prevén presentar el proyecto durante los primeros días de noviembre e implementar las modificaciones el próximo año.

Las prioridades que surgieron del proceso incluyen aumentar las frecuencias, mejorar la información sobre horarios y recorridos, extender la cobertura a Los Robles y Los Pinos y reducir los tiempos de viaje desde la zona sur hacia el centro. También está en evaluación la posibilidad de llegar al Parque Industrial.

Los encuentros se realizaron en el Club Ciudad, en la zona norte, y en el Centro Integrador Comunitario, en el sur. Participaron más de 90 vecinos, junto con representantes de instituciones, concejales, trabajadores municipales, comisiones vecinales y clubes. La consulta forma parte de la planificación de movilidad del Plan Estratégico Participativo.

Según los datos difundidos sobre los talleres, el 45% de los asistentes utiliza el TUP y el 55% restante no lo hace. Bernabei interpretó esa participación como una señal de interés de potenciales pasajeros en incorporarse al servicio si mejora su funcionamiento.

El funcionario vinculó ese resultado con una encuesta callejera de 200 personas. Según detalló, alrededor de 120 dijeron que no usan el transporte urbano y, dentro de ese grupo, el 70% manifestó que estaría dispuesto a hacerlo si se introdujeran mejoras. Ese porcentaje corresponde a los no usuarios encuestados, no al conjunto de la población de la ciudad.

De acuerdo con Bernabei, entre los motivos para no utilizar los colectivos aparece la falta de conocimiento sobre los recorridos, las frecuencias y los horarios. Para atender ese problema, el municipio proyecta presentar una nueva aplicación que permita consultar información en tiempo real y encontrar opciones para trasladarse entre distintos puntos de la ciudad.

La evaluación municipal sostiene que los recorridos del norte tienen una importante carga de pasajeros y funcionan con eficiencia. En cuanto al Parque Industrial, Bernabei señaló que la extensión recibe pedidos de la ciudadanía, aunque tendría menor demanda entre quienes trabajan allí por cuestiones de tiempos y horarios.

El cronograma anunciado contempla analizar durante octubre la información reunida. La propuesta incluirá garitas y paradas, además de ajustes sujetos a prueba. Según explicó el subsecretario, el proyecto debe pasar por el Concejo para obtener la homologación de la CNRT, vinculada con seguros, subsidios provinciales y tarifas sociales de SUBE.

Bernabei también indicó que los colectivos incorporados este año mejoraron la calidad del servicio, pero no aumentaron la demanda. Según las cifras que aportó, en 2024 se registraron casi 500 mil pasajeros y el año pasado, 490 mil. Para el año en curso, precisó que hasta julio la cantidad era un 3% inferior a la de igual período de 2024.

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