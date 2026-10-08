El Gobierno de Venado Tuerto abrió la inscripción a un curso gratuito de Mecanizados en Torno y Fresadora, organizado por la Dirección de Empleo a través del programa Conecta Empleo. Según el anuncio municipal, las clases comenzarán el martes 27 de octubre y habrá 24 vacantes disponibles.

La formación se dictará de manera presencial, tres veces por semana, en la Escuela de Educación Técnico Profesional N°483 “El Industrial”, ubicada en España 450. La propuesta está orientada a vecinos que buscan adquirir herramientas prácticas para trabajar en oficios metalúrgicos.

Para inscribirse, los interesados deberán completar el formulario digital disponible en www.venadotuerto.gob.ar/cursos. También podrán realizar consultas por WhatsApp al 3462-306679, con atención de lunes a viernes, de 8 a 13.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 45 años que tengan nociones básicas de matemática y manejo de elementos de medición. Se solicita contar con el secundario completo, aunque esa condición no es excluyente. Además, quienes participen deberán disponer de la flexibilidad horaria necesaria para cumplir con el 100% de asistencia a las horas de capacitación.

El municipio explicó que la cantidad de lugares responde al carácter práctico del taller y a la necesidad de garantizar el aprendizaje de cada estudiante. La iniciativa apunta a mejorar la preparación laboral en el sector metalúrgico, al que la administración local describe como uno de los de mayor demanda de mano de obra calificada en la región.

El programa comenzará con un módulo transversal de fundamentos y seguridad. En esa etapa se abordarán seguridad e higiene, metrología de precisión y lectura de planos, contenidos que forman parte de la preparación para las tareas posteriores con las máquinas.

El módulo de torno mecánico convencional incluirá una introducción al equipo, herramientas de corte, cálculo técnico y operaciones fundamentales. También contemplará un proyecto práctico. Luego, la formación sobre fresadora universal tratará la arquitectura de la máquina, los tipos de fresa y sujeción, la dirección de fresado y las operaciones fundamentales, junto con otro proyecto práctico.

La capacitación incorporará además un módulo de operación de rectificadora plana. Allí se trabajará sobre principios del rectificado, muelas rectificadoras, puesta a punto, técnicas de fijación y operaciones fundamentales, nuevamente con una instancia práctica.

El cierre estará dedicado a la integración de los contenidos mediante un proyecto final. De acuerdo con el temario difundido, esa instancia comprenderá la planificación del trabajo, el mecanizado del proyecto y el control de calidad.

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