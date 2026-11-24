La Municipalidad de Firmat puso en marcha los primeros trabajos para la construcción del Canal Noroeste, una intervención que forma parte del Plan Integral de Desagües Hídricos y que tiene como objetivo ampliar la capacidad de drenaje de la ciudad.

Las tareas comenzaron en la alcantarilla ubicada en bulevar Solís, en su intersección con el canal Pata de Palo. En ese sector se prevé retirar la losa existente, elevar los muros laterales y colocar una nueva estructura a mayor altura, adecuando el paso de agua a las características del proyecto.

Esta intervención constituye el paso previo a las tareas de limpieza y construcción del nuevo canal, que permitirá captar los caudales provenientes de sectores rurales y conducirlos hacia el arroyo Saladillo.

Una obra de cuatro kilómetros

El proyecto contempla la ejecución de un trazado de aproximadamente cuatro kilómetros, con movimientos de suelo que demandarán la excavación de unos 30.000 metros cúbicos.

Además, está prevista la construcción de cuatro alcantarillas principales y otras 15 ubicadas en predios particulares, como parte de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema de desagües.

El plazo estimado de ejecución es de 12 meses, de acuerdo con la planificación difundida por el Gobierno Municipal.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad de Firmat y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de las acciones destinadas a completar el sistema de protección hídrica de la ciudad.

Qué barrios serán beneficiados

Uno de los principales objetivos del Canal Noroeste es interceptar el agua que llega desde las zonas rurales antes de que alcance determinados sectores urbanos.

Según la planificación municipal, los barrios La Hermosa, Nadal y Fredriksson serán los principales beneficiarios de esta intervención, que busca mejorar las condiciones de escurrimiento y disminuir la exposición a posibles anegamientos durante períodos de precipitaciones.

La construcción del canal apunta a incorporar una nueva vía de conducción de los excedentes hídricos hacia el arroyo Saladillo, complementando la infraestructura de drenaje existente.

Los próximos pasos

Una vez finalizada la adecuación de la alcantarilla de bulevar Solís, los trabajos avanzarán sobre las siguientes etapas del proyecto, que incluyen la limpieza, las excavaciones y la construcción de las estructuras previstas a lo largo del recorrido.

Por el momento, la información difundida no precisa el monto total de la inversión ni el cronograma detallado de cada intervención.

Con el inicio de estas tareas, Firmat avanza en la ejecución de una nueva etapa de su Plan Integral de Desagües Hídricos, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana frente al ingreso de agua proveniente de las áreas rurales.