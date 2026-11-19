La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) mantiene abiertas las inscripciones para sus carreras de grado y pregrado en modalidad a distancia, con plazo hasta el viernes 4 de diciembre de 2026.

Foto: Redes sociales

Los interesados deben enviar un único archivo PDF por correo electrónico a [email protected], que incluya el formulario de preinscripción completo y firmado, el DNI (frente y dorso) y el título secundario o certificado de alumno regular del último año.

Quienes ya sean o hayan sido estudiantes de la UNDAV y cuenten con legajo no necesitan realizar la preinscripción; deben comunicarse directamente a la misma dirección de correo con nombre completo, DNI y la carrera elegida.

Además, la universidad ofrece ciclos de complementación curricular para quienes posean título terciario, con inscripción y consultas a través de [email protected]. Para dudas administrativas sobre la modalidad a distancia, está disponible el correo [email protected].

La UNDAV es una universidad pública cuyos títulos tienen validez nacional, lo que garantiza la validez oficial de las carreras ofrecidas a distancia.

Esta convocatoria se dirige a estudiantes de Santa Isabel y la región que buscan continuar o iniciar sus estudios universitarios con flexibilidad horaria y sin necesidad de traslado.

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