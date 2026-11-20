La ciudad de Venado Tuerto dio un nuevo paso en su vinculación con organismos internacionales dedicados a la educación y el desarrollo local. A través de la participación en el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje Latinoamérica, realizado en Córdoba, el Gobierno municipal avanzó en las gestiones para incorporarse a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

La representación estuvo a cargo de la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, quien participó de las actividades junto a intendentes, alcaldes, funcionarios y especialistas de distintos países.

Según la información difundida por el municipio, el encuentro contó con más de 1.500 asistentes y permitió intercambiar experiencias relacionadas con la formación permanente, la innovación urbana y las políticas públicas orientadas al desarrollo de las comunidades.

Un convenio para avanzar en la incorporación

Uno de los momentos centrales de la participación venadense fue la firma de un convenio de colaboración y acompañamiento técnico destinado a facilitar el proceso de incorporación a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje.

El documento fue suscripto por Carabajal junto a Luis Abraham González Arenal, identificado como coordinador ejecutivo, y Adrián Hernández Coyotl, coordinador técnico, ambos presentados como representantes de UNESCO en la comunicación municipal.

El acuerdo representa un avance institucional, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre los plazos, las obligaciones asumidas por las partes ni la fecha en que podría concretarse la incorporación formal de Venado Tuerto.

Además, durante la sesión plenaria anual, Carabajal presentó a la ciudad ante los alcaldes e intendentes que integran la Red, con el objetivo de dar a conocer su participación en este espacio internacional.

Educación, empleo e innovación urbana

El foro se desarrolló bajo el lema "Aprendizaje basado en el lugar: innovación urbana para comunidades inteligentes y resilientes".

A lo largo de las jornadas se realizaron conversatorios, talleres y sesiones plenarias dedicadas a analizar los desafíos educativos, económicos y sociales que enfrentan las ciudades latinoamericanas.

Entre los principales temas abordados estuvieron el futuro de la educación superior, su relación con las nuevas demandas laborales, el aprovechamiento de las vocaciones productivas regionales y las estrategias para fortalecer el arraigo territorial.

También se discutió sobre la construcción de ecosistemas de innovación urbana y la necesidad de promover el trabajo conjunto entre gobiernos, instituciones educativas, organizaciones sociales y sectores productivos.

Qué significa formar parte de la Red Mundial

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO promueve políticas que favorecen las oportunidades educativas a lo largo de toda la vida, tanto en espacios formales como en ámbitos comunitarios y laborales.

Su propósito es facilitar el intercambio de experiencias entre gobiernos locales, fortalecer capacidades institucionales y promover iniciativas que vinculen la educación con el desarrollo sostenible.

Para Venado Tuerto, una eventual incorporación abriría la posibilidad de participar en instancias de cooperación internacional y conocer programas implementados en otras ciudades.

Sin embargo, los beneficios concretos dependerán de los proyectos que el municipio desarrolle y de los compromisos que finalmente se establezcan.

Por el momento, la firma del convenio y la presentación institucional constituyen los principales resultados comunicados por el Gobierno local. Resta conocer los próximos pasos administrativos y las iniciativas que podrían surgir de esta vinculación.