Elortondo prepara su primera Fiesta Entre Panes con música y gastronomía
Elortondo se prepara para recibir la primera edición de la Fiesta Entre Panes, una propuesta organizada por el Gobierno local que se desarrollará el domingo 22 de noviembre, desde las 15, y continuará hasta la madrugada del lunes 23.
La celebración combinará gastronomía, música en vivo, danza, actividades culturales y un paseo de artesanos. La programación incluirá la participación de instituciones, academias y artistas locales, además de los espectáculos de Girda y Los del Alba y la banda cordobesa Monada.
Una jornada con actividades para toda la familia
La apertura está prevista para las 15, con la habilitación del paseo de artesanos y los espacios de los talleres culturales dentro del galpón.
A las 16 comenzarán las demostraciones de telas y acrobacias aéreas, mientras que a las 16:15 se presentará oficialmente la mascota de Entre Panes.
Uno de los momentos vinculados con la identidad gastronómica de la celebración será la clase abierta de cocina de la chef Verónica Bottazzi, programada para las 16:30. Durante la actividad se elaborarán el pan de Elortondo y el denominado sándwich 1889.
La programación completa del domingo 22
|Hora
|Actividad
|15:00
|Apertura de artesanos y talleres culturales
|16:00
|Telas y acrobacias aéreas
|16:15
|Presentación de la mascota oficial
|16:30
|Clase de cocina con Verónica Bottazzi
|17:30
|Teatro infantil: «La reunión que nadie entendió»
|18:00
|Sopa de Garrón
|18:20
|Colonia de Adultos y taller de movilidad
|18:50
|Lo Que Suena
|19:20
|Taller de percusión
|19:50
|Academia El Pangaré
|20:00
|Entrega de diplomas a docentes
|20:20
|Folclore de Yanina Díaz
|20:50
|Estudio de Formación Artística Eugenia García
|21:10
|Concurso gastronómico y premiación
|22:10
|Folclore de Victoria Ferrero Ros
|22:30
|Escuela de Música: instrumentos de viento
|22:40
|Instrumentos de viento y percusión
|22:50
|Banda Comunal
|23:50
|Pork and Roll
El cierre musical continuará durante la madrugada
La actividad seguirá el lunes 23 de noviembre con dos presentaciones musicales.
|Hora
|Artista
|00:30
|Girda y Los del Alba: tributo a Gilda
|01:30
|Monada: cierre con cuarteto
Girda y Los del Alba presentarán un repertorio dedicado a Gilda, mientras que Monada tendrá a su cargo el último espectáculo de la primera edición.
Una propuesta para mostrar la actividad cultural local
Además de los recitales, la Fiesta Entre Panes permitirá compartir con vecinos y visitantes parte del trabajo realizado durante el año por los talleres culturales de Elortondo.
La programación incluye teatro infantil, música, folclore, danza, percusión y actividades destinadas a diferentes edades.
Por otro lado, el concurso gastronómico y la elaboración de productos vinculados con la localidad buscarán darle identidad propia al encuentro.
La organización difundió los horarios previstos para cada presentación. No obstante, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de Elortondo ante posibles cambios de programación.
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