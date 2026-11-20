La Comuna de Cañada del Ucle completó una serie de trabajos de puesta en valor en el edificio de la sede administrativa de la localidad, con tareas integrales de pintura tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Las obras se realizaron durante noviembre y fueron encabezadas por el presidente comunal Orlando Pruzzo.

Esta intervención se suma a las remodelaciones realizadas a mediados de octubre, cuando se adaptó parte del edificio para la instalación de un cajero automático del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF). Desde la administración local indicaron que, tras esa obra, se decidió profundizar el mantenimiento general para optimizar las instalaciones y mejorar los espacios de atención a los vecinos.

La llegada del cajero automático fue posible gracias a las gestiones que Pruzzo realizó ante las autoridades del Banco de Santa Fe. Además, se destacó el rol que cumplió el dirigente Gabriel Real, exdiputado provincial y referente del Partido Demócrata Progresista (PDP), quien participó activamente en las negociaciones con la entidad financiera antes de su fallecimiento el 22 de julio pasado.

Con estas acciones, la Comuna busca mejorar la infraestructura pública para brindar un mejor servicio a la comunidad de Cañada del Ucle, en el sur de Santa Fe.

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