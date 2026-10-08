El 4° Congreso Internacional Educación, Salud y Emociones se realizará del 12 al 14 de noviembre en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto. La propuesta tendrá como eje la neuroeducación y combinará actividades presenciales con transmisión virtual, según anunció el Gobierno municipal.

El encuentro, denominado “Neuroeduca Venado Tuerto 2026”, se desarrollará durante tres jornadas, de jueves a sábado, en el horario de 9 a 17.30. El acceso será gratuito para los participantes registrados y se ofrecerá la posibilidad de obtener un certificado digital con reconocimiento internacional, de acuerdo con la información difundida.

Bajo el lema “El equilibrio entre aprender, cuidar y sentir”, la convocatoria abordará la relación entre el cerebro, el aprendizaje y las emociones. El propósito anunciado es reflexionar sobre los avances de las neurociencias y sus aplicaciones en los ámbitos educativos y sociales.

La actividad está dirigida a docentes de todos los niveles, estudiantes de educación media superior y superior y de carreras técnicas, además de profesionales vinculados a la formación. También convoca a instituciones educativas públicas y privadas.

Según el anuncio municipal, está prevista la participación de representantes de 16 países: Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La modalidad híbrida permitirá seguir el congreso tanto desde la sede local como a través de plataformas digitales con transmisión en vivo.

La organización está a cargo del grupo de profesionales Educando para la Vida, THE Talento Humano Emprendedor, ENAP Argentina y el Comité Organizador. La propuesta cuenta con el aval de la Universidad Bolivariana del Ecuador y del Estudio para las Neurociencias Aplicadas (ENAP).

También acompañan como auspiciantes instituciones de México, el Gobierno de Venado Tuerto y el Concejo Municipal. El anuncio no detalla todavía los nombres de los expositores, el programa de cada jornada ni el procedimiento para completar el registro.

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