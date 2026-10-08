El fiscal Iván Gastón Raposo pedirá seis años de prisión de cumplimiento efectivo para M.O.H., acusado de intentar matar a C.A.S. en un ataque ocurrido en diciembre de 2020 en Venado Tuerto. La solicitud será presentada durante el juicio oral que se realizará en los tribunales de la ciudad e incluirá las accesorias legales y las costas del proceso.

La acusación que llegará a debate es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El tribunal deberá determinar si el imputado tiene responsabilidad penal y, en caso de condenarlo, qué pena corresponde aplicar.

El episodio investigado ocurrió el 3 de diciembre de 2020, alrededor de la 1.20, en inmediaciones de una vivienda de calle Salvadores al 100. Según la reconstrucción de la Fiscalía, M.O.H. efectuó cuatro disparos contra C.A.S.: tres proyectiles impactaron en la zona de la cabeza y el restante, en el abdomen.

Para la acusación, el ataque tuvo la intención de provocar la muerte de la víctima y ese resultado no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Esa hipótesis deberá ser acreditada con las pruebas que se presenten durante las audiencias.

Tras recibir los disparos, la persona herida logró llegar hasta viviendas de familiares para pedir ayuda y señaló al presunto atacante, de acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación. Poco después acudió personal policial y una ambulancia la trasladó al Hospital Alejandro Gutiérrez.

Los informes médicos incorporados a la causa describen proyectiles alojados en la región facial y una herida abdominal que comprometió el hígado. La víctima debió ser operada de urgencia y permaneció internada en terapia intensiva.

Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía figura un análisis de muestras tomadas de ambas manos del acusado y de su pantalón. El estudio arrojó resultados positivos para nitritos compatibles con pólvora deflagrada, según los elementos de la acusación. Ese resultado será evaluado junto con el resto de la evidencia durante el debate.

La investigación también reunió el relato de la víctima, testimonios relacionados con sus pedidos de auxilio, informes policiales y otras pericias. Además, se realizaron allanamientos y diligencias con intervención de personal policial y de la entonces Agencia de Investigación Criminal.

Con esos elementos, Raposo buscará demostrar tanto la autoría de los disparos como la intención de matar. El pedido de seis años de prisión constituye la pretensión de la Fiscalía y quedará sujeto a lo que se pruebe y resuelva en el juicio.

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