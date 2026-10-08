Frutas y verduras registraron en septiembre la mayor dispersión de precios entre cadenas de supermercados del país: el indicador alcanzó el 9,2%, frente a un promedio general del 3,6%. Así lo determinó un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés, que también identificó diferencias en los valores que pagan los consumidores según la región.

El estudio utilizó información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio. A partir de esos registros, analizó las variaciones de precio de un mismo producto entre distintas cadenas y comparó los niveles de precios regionales.

La mayor disparidad en frutas y verduras se repite a lo largo del período estudiado. Esa categoría encabezó el ranking en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó en segundo lugar en otros diez. Los resultados muestran que su ubicación al frente de las diferencias entre supermercados no fue un fenómeno aislado de septiembre.

Detrás de ese rubro se ubicaron las comidas preparadas, con una dispersión del 5,8%. Les siguieron carnes, con el 3,9%, y almacén, con el 3,7%. Las tres categorías también quedaron por encima del promedio general, aunque con diferencias menores a las observadas en frutas y verduras.

En el otro extremo, farmacia presentó el indicador más bajo entre los rubros mencionados, con el 1,8%. Electro registró un 2,1% y panadería, un 2,4%. La comparación muestra que la variación entre cadenas no tiene la misma magnitud en todos los sectores de la canasta relevada.

En el análisis territorial, la Patagonia volvió a ser la región más cara, con precios promedio un 3,4% superiores al nivel nacional. Además, presentó los valores más altos en seis de las 18 categorías evaluadas. Las mayores diferencias frente al promedio del país aparecieron en golosinas, con un 16,1%; frescos, con un 9,7%; y bebidas, con un 7,9%.

Según el informe, la Patagonia ocupó el primer puesto entre las regiones más caras en 61 de los 64 meses relevados. El estudio menciona los costos logísticos, la concentración de la oferta comercial y el poder adquisitivo de cada mercado como posibles factores explicativos de esas diferencias.

El Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires quedaron en el extremo de menores precios, con promedios un 5,5% y un 5,2% por debajo del nacional, respectivamente. Al considerar todas las categorías de la canasta, el relevamiento ubicó la dispersión regional promedio en el 11,3%, un indicador distinto del que compara los precios entre cadenas de supermercados.

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