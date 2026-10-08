Personal de la Comisaría 12ª de Venado Tuerto recuperó durante la madrugada una motocicleta Honda Wave que había sido denunciada como sustraída horas antes. El procedimiento se desarrolló en calle Vuelta de Obligado al 100 y derivó en el traslado de dos personas, quienes quedaron vinculadas a una investigación judicial por encubrimiento.

Según la información policial, los efectivos se encontraban realizando diligencias investigativas cuando observaron una motocicleta estacionada frente a un domicilio de ese sector de la ciudad.

Al acercarse, procedieron a verificar los números identificatorios del vehículo. La consulta permitió establecer que coincidían con los de una Honda Wave cuya sustracción había sido denunciada previamente en jurisdicción de la Comisaría 14ª.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro del rodado para incorporarlo a las actuaciones correspondientes.

Una mujer y un adolescente fueron trasladados

Durante el procedimiento, el personal policial también trasladó a una mujer de 23 años y a su hermano de 14, quienes quedaron vinculados a las actuaciones iniciadas por el hallazgo de la motocicleta.

Las fiscalías intervinientes dispusieron que ambos fueran notificados en una causa por el delito de encubrimiento.

En el caso del adolescente, además de la notificación correspondiente, se ordenó su entrega a un familiar. Respecto de la mujer, se informó que también fue notificada por el mismo delito.

Las actuaciones continuaron bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.

Qué se investiga tras el hallazgo

La investigación deberá determinar cómo llegó la motocicleta al lugar donde fue encontrada y cuál fue la participación, si la hubo, de las personas vinculadas al procedimiento.

Hasta el momento, la información difundida no establece que la mujer o el adolescente hayan participado directamente en la sustracción del vehículo.

La figura de encubrimiento contempla determinadas conductas relacionadas con hechos delictivos previos, pero su aplicación a cada persona requiere determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.

En ese sentido, la notificación de una causa judicial no implica que exista una condena ni que se haya acreditado responsabilidad penal.

La investigación continúa

La recuperación del vehículo permitió avanzar en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia original.

No se precisó si la motocicleta ya fue restituida a su propietario ni se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que había sido sustraída.

Por otro lado, tampoco se informó sobre nuevas medidas judiciales relacionadas con las dos personas notificadas.

El caso quedó sujeto a las actuaciones de las fiscalías intervinientes, que deberán establecer las circunstancias del hecho y definir los próximos pasos de la investigación.