La provincia de Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones argentinas con mayores dificultades para sostener la continuidad educativa en el nivel secundario. Según un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir de estadísticas oficiales, el abandono escolar interanual alcanzó el 12% entre los ciclos lectivos 2024 y 2025, una cifra considerablemente superior al promedio nacional del 6,9%.

Con ese porcentaje, Santa Fe ocupa el tercer lugar del país, detrás de Misiones, que registra un 13,1%, y Chaco, con un 12,6%. Los resultados forman parte de un relevamiento que analiza las trayectorias escolares, los aprendizajes y los recursos destinados a la educación.

Santa Fe también encabeza la repitencia secundaria

Otro de los indicadores del estudio señala que el 15,8% de los estudiantes secundarios santafesinos repitió el año en 2024. Se trata del porcentaje más elevado entre las provincias argentinas y supera ampliamente el promedio nacional, establecido en el 6%.

La repitencia constituye uno de los factores que permiten identificar las dificultades que atraviesan los alumnos para avanzar en sus estudios. Sin embargo, sus causas pueden ser diversas e incluyen aspectos pedagógicos, económicos, familiares y sociales.

El ausentismo y las dificultades para finalizar los estudios

A este escenario se suma otro dato relacionado con la asistencia a clases. Un relevamiento de Argentinos por la Educación, basado en declaraciones de estudiantes durante las pruebas Aprender 2024, indica que el 45% de quienes cursaban el último año de secundaria en Santa Fe manifestó haber acumulado 15 o más inasistencias.

El porcentaje representa un incremento respecto de 2022, cuando alcanzaba el 34%.

Por otro lado, un estudio sobre trayectorias educativas determinó que solamente 10 de cada 100 estudiantes santafesinos que comenzaron primer grado en 2013 llegaron al final de la secundaria en el tiempo previsto y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática en 2024.

Este indicador contempla tanto la continuidad escolar como los aprendizajes alcanzados, por lo que no debe interpretarse exclusivamente como una medición del abandono.

Qué muestran las evaluaciones de aprendizaje

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 también permiten observar las dificultades académicas.

En Matemática, el 45,8% de los estudiantes santafesinos obtuvo desempeños básicos o inferiores al básico, mientras que en Lengua esa proporción alcanzó el 24%. Ambos registros superan ligeramente los porcentajes nacionales de estudiantes ubicados en esos niveles.

El informe también examina la inversión educativa. Según los datos presupuestarios analizados, Santa Fe destina el 20,6% de su presupuesto a educación, frente a una referencia nacional del 25,6%. Además, el estudio señala una pérdida del poder adquisitivo docente acumulada desde 2019.

El desafío de sostener las trayectorias escolares

Los distintos indicadores muestran dificultades en la permanencia, la promoción y los aprendizajes de los alumnos de secundaria.

En este contexto, el seguimiento de las trayectorias educativas, las estrategias de acompañamiento y las condiciones de enseñanza aparecen entre los aspectos que deberán considerarse para evaluar la evolución de estos resultados.

Hasta el momento, la información analizada no incluye una respuesta específica de las autoridades educativas santafesinas a las conclusiones del informe.