Piero De Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Italiano. El fallecimiento del cantante, conocido popularmente como Piero, fue confirmado por su familia. [La confirmación del fallecimiento](https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/10/07/cultura/muere-piero-icono-de-la-musica-de-protesta-latinoamericana-a-los-81-anos).

Su trayectoria dejó un recuerdo particular en Venado Tuerto: el recital que ofreció en noviembre de 1983 en el Parque Español, acompañado por el Grupo Prema. Según una crónica del desaparecido semanario La Ciudad, titulada “Piero cantó y habló”, más de 2.500 personas asistieron a aquella presentación, realizada semanas antes de la recuperación de las instituciones democráticas.

El encuentro combinó música y reflexiones sobre el país que comenzaba a dejar atrás la dictadura. La crónica registró una recepción diversa: hubo entusiasmo, pero también desilusión entre quienes esperaban encontrar al intérprete más identificado con las canciones de protesta de los años setenta.

En las declaraciones recogidas por el cronista de La Ciudad, cuya firma no figura en la nota, Piero explicó que los cambios de su propuesta acompañaban su propia transformación y la de la Argentina. “Creo que hay que renovarse a cada rato”, sostuvo. También planteó la necesidad de dejar atrás el odio y el rencor, y de construir una convivencia que permitiera avanzar sin abandonar una mirada crítica.

Ese mensaje no implicaba, según explicaba el cantante, renunciar a sus canciones anteriores. Consultado sobre si el público iba a escuchar el repertorio viejo o el nuevo, respondió que ambas etapas convivían. Recordó que había escrito “Que se vayan ellos” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” durante el período de Lanusse, y consideró que lo ocurrido después les había dado todavía más fuerza.

Piero había regresado a la Argentina en 1981, tras varios años de exilio. Su vuelta precedió a la Guerra de Malvinas y a la campaña electoral de 1983, en un período de expansión del rock nacional y de la música popular. Con Prema compartió espacios y públicos con músicos de esa generación, aunque su recorrido no pertenecía estrictamente al núcleo tradicional del rock.

En aquella etapa, canciones como “Manso y tranquilo” expresaban una búsqueda más ligada a la paz y la esperanza. En la conversación publicada por La Ciudad, el músico también manifestó expectativas ante el próximo gobierno democrático: entendía que el dolor, las muertes y la experiencia acumulada exigían defender la libertad y encontrar una nueva manera de vivir en sociedad.

Su recorrido incluyó, además, una etapa en la gestión pública como secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde. En Venado Tuerto, aquella presentación de 1983 quedó documentada como un encuentro entre sus distintas etapas musicales y las expectativas abiertas por el regreso de la democracia.

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