El fiscal Iván Gastón Raposo pidió siete años de prisión de cumplimiento efectivo para L.M. y A.E., acusados de participar en un robo contra un hombre de 75 años en su vivienda de Venado Tuerto. El requerimiento incluye la apertura del juicio oral y público por el delito de robo calificado por el uso de arma blanca.

La pena solicitada corresponde a cada uno de los acusados y constituye la pretensión de la Fiscalía. La eventual responsabilidad penal de ambos deberá determinarse durante el juicio, instancia en la que el tribunal analizará la acusación.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de abril, en una casa ubicada en calle Ayacucho al 1300. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los dos imputados actuaron junto con un tercer hombre que no pudo ser identificado.

La hipótesis fiscal sostiene que una mujer llamó a la víctima por su nombre para conseguir que abriera la puerta. Cuando el hombre atendió, uno de los agresores lo golpeó en el rostro y le provocó cortes en el cuello con un cuchillo, con lo que redujo su posibilidad de resistirse.

De acuerdo con esa reconstrucción, los atacantes sustrajeron alrededor de 30 mil pesos y escaparon. Los pedidos de auxilio del hombre alertaron a una vecina, que avisó a la policía. La víctima fue asistida por un servicio de emergencias y luego trasladada para recibir atención médica.

La investigación dirigida por Raposo reunió declaraciones de la víctima y de testigos, además de diligencias realizadas por personal de la Comisaría 12ª. También incorporó registros audiovisuales que fueron analizados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Las imágenes procedían de cámaras de seguridad particulares y del Centro de Monitoreo Municipal. Según la investigación, esos registros permitieron reconstruir los desplazamientos de un grupo de tres personas en las inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el asalto.

A partir de ese material, los investigadores compararon características físicas y vestimentas de las personas observadas. La Fiscalía consideró esos elementos para avanzar en la identificación de L.M. y A.E. y, junto con las demás medidas reunidas, fundamentar el pedido de juicio y de pena.

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