Venado Tuerto: madre denunció a su hijo por marihuana

Un hecho poco común ocurrió este lunes por la noche en Venado Tuerto, cuando una mujer denunció a su propio hijo por tenencia de estupefacientes.

El episodio se inició en la Comisaría 2°, donde la madre se presentó con una caja que contenía sustancias sospechosas encontradas en su vivienda de calle Di Martino al 300. El material fue entregado voluntariamente a los efectivos policiales.

Posteriormente, personal de la Comisaría 12° y de la división Microtráfico realizó pruebas de campo, confirmando que se trataba de marihuana, con un pesaje total de 32,2 gramos.

En primera instancia, la Fiscalía en turno dispuso la carátula de microtráfico y el inicio de actuaciones judiciales. Sin embargo, tras la ampliación de las medidas de investigación, la causa fue recaratulada como Tenencia Simple, en el marco del artículo 14 de la Ley 23.737.

Como medida de resguardo, el Ministerio Público Fiscal estableció la prohibición de contacto entre el joven y su madre, denunciante del hecho.