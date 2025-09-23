Venado Tuerto: madre denunció a su hijo por marihuana

Cuatro detenidos en Rosario por red de drogas sintéticas
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Policiales 23/09/2025
Un hecho poco común ocurrió este lunes por la noche en Venado Tuerto, cuando una mujer denunció a su propio hijo por tenencia de estupefacientes.
El episodio se inició en la Comisaría 2°, donde la madre se presentó con una caja que contenía sustancias sospechosas encontradas en su vivienda de calle Di Martino al 300. El material fue entregado voluntariamente a los efectivos policiales.
Posteriormente, personal de la Comisaría 12° y de la división Microtráfico realizó pruebas de campo, confirmando que se trataba de marihuana, con un pesaje total de 32,2 gramos.
En primera instancia, la Fiscalía en turno dispuso la carátula de microtráfico y el inicio de actuaciones judiciales. Sin embargo, tras la ampliación de las medidas de investigación, la causa fue recaratulada como Tenencia Simple, en el marco del artículo 14 de la Ley 23.737.
Como medida de resguardo, el Ministerio Público Fiscal estableció la prohibición de contacto entre el joven y su madre, denunciante del hecho.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
