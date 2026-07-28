La comunidad de María Teresa se vio conmocionada este lunes por un incendio que afectó por completo una vivienda ubicada en la intersección de Pedro Loreto y Dimas Meléndez. Como consecuencia del siniestro, murió un hombre mayor que residía solo en el inmueble.

El alerta fue realizado durante la mañana por vecinos de la zona, quienes escucharon el estallido de los vidrios provocado por el fuego que se había generalizado en el interior de la casa.

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de María Teresa, Danilo Godoy, explicó que al arribar al lugar las llamas ya habían tomado prácticamente toda la vivienda.

Ante el riesgo de que el fuego y las altas temperaturas alcanzaran el domicilio contiguo, los bomberos evacuaron preventivamente a la vecina de la casa lindante.

Una vez que lograron reducir la temperatura y controlar la situación, los servidores públicos ingresaron al inmueble para realizar una inspección. Durante la revisión encontraron al hombre en el baño de la vivienda.

Según lo informado, la víctima todavía presentaba algunos signos vitales al momento del rescate. Fue trasladada de urgencia al SAMCo de María Teresa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el hombre podría haber sufrido una caída. Sin embargo, esa circunstancia no fue confirmada oficialmente y deberá ser analizada en el marco de la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que dispondrá las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el incendio y establecer con precisión la causa de la muerte.