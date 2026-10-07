Chovet realizará el sábado 7 de noviembre la primera edición de “Chovet Corre”, una jornada deportiva organizada por el Gobierno de Chovet y Cronorav. La actividad comenzará a las 18.30 y ofrecerá distintas modalidades para corredores y vecinos que quieran participar de manera recreativa.

La propuesta incluirá una carrera competitiva de 10 kilómetros, una distancia integrativa de 5 kilómetros y un recorrido recreativo de 2,5 kilómetros. También habrá una actividad especial para niños, dentro de una programación que busca reunir a participantes de la localidad y de la región.

El circuito tendrá como punto de partida y llegada la plaza central. El trazado previsto recorrerá distintos sectores de Chovet e incluirá el acceso a la localidad y la nueva rotonda de la Ruta Provincial 96.

Las inscripciones ya están disponibles a través del sitio web de Cronorav, www.cronorav.com.ar. El valor del kit completo es de $35.000, mientras que los corredores locales podrán acceder a una tarifa especial de $30.000, una diferencia de $5.000 respecto del precio general.

La inscripción incluye kit, remera, seguro para el corredor y medalla finisher. Además, están previstos premios para los mejores clasificados en las distintas distancias y categorías.

La convocatoria combina opciones competitivas, integrativas y recreativas en una misma jornada. Al momento de la información difundida, no se detallaron la distancia de la actividad infantil ni los horarios específicos de largada para cada modalidad.

Leé también

Firmat y Chovet avanzan en gestiones para atraer inversiones

Chovet incorporó una motoniveladora para reforzar los caminos rurales

Ruta 96: el tramo entre Miguel Torres y Chovet entra en su etapa final