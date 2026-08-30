La Comuna de Chovet incorporó una nueva motoniveladora a su parque de maquinarias con una inversión informada de más de 200 millones de pesos. El equipo será destinado principalmente al mantenimiento y recuperación de los caminos rurales utilizados diariamente por productores, transportistas y familias de la zona.

La adquisición corresponde a una motoniveladora Lonking modelo CDM 7180, equipada con un motor Cummins de 180 HP. Según la información difundida por el gobierno local, la operación fue financiada mediante una combinación de recursos propios y aportes provenientes del Plan de Obras Urbanas del Gobierno de Santa Fe.

La máquina fue adjudicada a Distribuidora Motopart SRL, una empresa con domicilio en Rosario. En el proceso de apertura de ofertas participaron el presidente comunal Mauricio Lucic; el tesorero Norberto Barra; el secretario de Gobierno Iván Altobello; la secretaria administrativa Mariela Montironi y representantes de las dos firmas que se presentaron.

Tras analizar las propuestas, la administración comunal resolvió avanzar con la oferta de la empresa rosarina.

Una incorporación destinada a la red rural

La motoniveladora llegó a Chovet durante el jueves y fue exhibida frente al edificio comunal. Al día siguiente comenzó a ser utilizada por personal local en trabajos de reparación y nivelación.

Las primeras intervenciones se realizaron en sectores próximos al cementerio y sobre caminos rurales que permiten la comunicación entre Chovet y Elortondo.

En este marco, la incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa de la Comuna sobre una red vial utilizada para el traslado de granos, insumos y maquinaria agrícola. Además, esos caminos constituyen una vía de circulación cotidiana para numerosas familias que residen o desarrollan actividades fuera del casco urbano.

La administración encabezada por Mauricio Lucic definió la compra como “histórica” y aseguró que Chovet llevaba décadas sin adquirir una motoniveladora propia. Según la versión comunal, una máquina incorporada hace aproximadamente 20 años permanece actualmente en el parque automotor, aunque pertenece a la Dirección Provincial de Vialidad y había sido entregada en calidad de préstamo.





Lucic señaló además que la incorporación busca dar respuesta a planteos realizados por productores y habitantes de la zona rural. Esa afirmación corresponde a la versión de la gestión local y no estuvo acompañada, en las publicaciones consultadas, por testimonios directos de productores.

La llegada de la maquinaria se produce mientras la Comuna mantiene distintos trabajos sobre caminos y canales del distrito. A comienzos de agosto ya se habían informado tareas de mantenimiento en sectores vinculados con las rutas provinciales 6S y 14 y la ruta nacional 33.