Renault comenzó la producción en serie de Niagara en la Fábrica Santa Isabel, en Córdoba, después de un proceso de modernización de sus instalaciones. La pick-up se convirtió en el modelo número 35 fabricado en el establecimiento y tendrá un destino regional, como parte de los planes de la automotriz para América Latina.

El inicio de la fabricación se concretó después de la presentación mundial del vehículo, realizada el 10 de septiembre. El proyecto demandó más de cinco años de trabajo e involucró a equipos de diseño, ingeniería, manufactura, calidad, logística y desarrollo de proveedores, según la información difundida sobre su industrialización.

La adecuación de Santa Isabel incluyó 278 proyectos vinculados con infraestructura, mantenimiento y mejoras en los procesos productivos. Para comenzar la fabricación de carrocerías se incorporaron más de 60 robots, además de tecnologías destinadas a mejorar la precisión y la eficiencia de las operaciones, de acuerdo con los datos de Renault.

Los cambios permitieron adaptar la fábrica a los requerimientos del nuevo modelo. La incorporación de equipos y la actualización de los procesos acompañan la intención de la compañía de ampliar desde Argentina el abastecimiento a los mercados latinoamericanos.

Antes de ingresar en producción, Niagara pasó por un programa de validación que acumuló más de 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos, según las cifras informadas por la automotriz. Las evaluaciones se realizaron en distintas condiciones de uso para comprobar el desempeño, la durabilidad y la confiabilidad del vehículo.

Renault presenta a Niagara como una pick-up desarrollada para las necesidades de los clientes de América Latina. Su propuesta combina características de confort y tecnología de un SUV del segmento C con prestaciones orientadas al trabajo y a otros usos. Esas características forman parte del posicionamiento comercial anunciado por la marca.

La industrialización del modelo integra la estrategia futuREady. Dentro de ese plan, Renault se propone lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales fuera de Europa para 2030. El proyecto cordobés se inscribe en ese objetivo y en la intención de fortalecer el perfil exportador de la operación argentina.

Santa Isabel cuenta con 71 años de trayectoria y ocupa un predio de 200 hectáreas. Según los datos difundidos por la compañía, la fábrica supera los 3,5 millones de vehículos producidos y tiene 1.300 colaboradores. El balance industrial también incluye 195 robots en funcionamiento y 19 nuevas referencias en el área de estampado. Con Niagara, el establecimiento incorpora otro modelo a su historial de producción.

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