Lionel Messi recibió la distinción de socio honorario de River Plate antes de su último partido con la selección argentina, en el amistoso ante Benín. El presidente del club, Stefano Di Carlo, encabezó la entrega en el vestuario del Monumental, donde también le dio una placa conmemorativa y una camiseta con su nombre.

El reconocimiento formó parte de una jornada de homenajes al capitán argentino. River comunicó la entrega a través de su cuenta de X y acompañó el anuncio con un agradecimiento: “¡Gracias por el fútbol, Capitán!”. La ceremonia se realizó minutos antes del encuentro en Núñez.

Uno de los detalles del carnet fue la inscripción “ARG1812022” en el espacio destinado al número de socio. El documento llevaba como fecha de impresión el domingo 4 de octubre. La distinción sumó un vínculo institucional entre el club y el delantero, que durante su infancia había realizado una prueba en River antes de continuar su carrera en Barcelona.

La jornada había comenzado con otro reconocimiento. Antes de viajar al estadio, Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires en el predio de Ezeiza. Durante esa ceremonia, el rosarino de 39 años agradeció la distinción y habló de las emociones que le provocaba la despedida.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó ante los presentes. También explicó que, aunque se sentía tranquilo, la cercanía del partido hacía cada vez más difícil transitar ese momento. “Voy a intentar disfrutarlo”, dijo.

Más tarde, durante el traslado de la delegación hacia el Monumental, una caravana espontánea acompañó al micro. Las cámaras captaron al atacante entre lágrimas mientras recibía las demostraciones de afecto de los hinchas que rodeaban el vehículo.

El propio Messi había anticipado el sentido de la jornada en un mensaje publicado en sus redes sociales: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”.

Ya en el campo de juego, el estadio lleno lo recibió cuando salió a realizar la entrada en calor. Desde un palco lo acompañaban Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá, Celia. El capitán sonrió y levantó los brazos hacia las tribunas antes de completar los ejercicios previos al encuentro, en una noche marcada por el reconocimiento a su trayectoria con la camiseta argentina.

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