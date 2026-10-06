La Selección Argentina vivirá este martes 6 de octubre una jornada particular en el estadio Monumental. Lionel Messi disputará ante Benín el encuentro programado como su despedida del seleccionado nacional y la organización preparó un cronograma que comenzará varias horas antes del amistoso y continuará después del final.

El partido está previsto para las 20, pero las actividades comenzarán a las 17:30 con la apertura de Un Poco de Ruido (UPDR), animación y una banda en vivo. Diez minutos más tarde se presentará Seba Mendoza y posteriormente será el turno de Román, el Original.

La programación continuará a las 18 con Amar Azul, seguida por Santi Cairo a las 18:10. Desde las 18:20 y durante aproximadamente 20 minutos actuará Q' Lokura.

Después de una nueva intervención de UPDR y la banda, Damas Gratis tendrá su presentación desde las 19 hasta las 19:25.

A las 20 llegará el momento del partido. Fabio Santana será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro entre Argentina y Benín.

La programación difundida también contempla música durante el intervalo. Luego, una vez terminado el amistoso, comenzará el segmento final del homenaje.

Desde las 22:03 está previsto un espectáculo que combinará drones, pirotecnia, luces y el despliegue de diferentes elementos sobre el campo de juego. Además, el cronograma difundido por distintos medios contempla una entrega de obsequios a Messi por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Posteriormente será el turno de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno. Para las 22:35 está anunciada una sorpresa musical con la que finalizarán las actividades.

Cómo ver la despedida de Messi

La transmisión en Argentina estará disponible por TyC Sports. Según la programación difundida por la señal, podrá verse en Flow por los canales 22 (SD) y 101 (HD), DirecTV por 629 (SD) y 1629 (HD), y Telecentro por 106 (SD) y 1018 (HD).

Además del resultado frente a Benín, el foco estará puesto sobre Messi y los homenajes previstos para cerrar su trayectoria con la camiseta argentina. La organización preparó una programación que combina el partido con espectáculos musicales y reconocimientos institucionales.

Cronograma

17:30 — Apertura y UPDR

17:40 — Seba Mendoza

17:50 — Román, el Original

18:00 — Amar Azul

18:10 — Santi Cairo

18:20 — Q' Lokura

19:00 — Damas Gratis

20:00 — Himno y Argentina vs. Benín

21:00 — Show durante el intervalo

22:03 — Drones, luces y pirotecnia

22:10 — Homenaje institucional

22:15 — La Sole

22:20 — Ulises Bueno

22:35 — Sorpresa musical y cierre