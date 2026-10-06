Despedida de Messi: horarios, shows y cómo verla por TV
La Selección Argentina vivirá este martes 6 de octubre una jornada particular en el estadio Monumental. Lionel Messi disputará ante Benín el encuentro programado como su despedida del seleccionado nacional y la organización preparó un cronograma que comenzará varias horas antes del amistoso y continuará después del final.
El partido está previsto para las 20, pero las actividades comenzarán a las 17:30 con la apertura de Un Poco de Ruido (UPDR), animación y una banda en vivo. Diez minutos más tarde se presentará Seba Mendoza y posteriormente será el turno de Román, el Original.
La programación continuará a las 18 con Amar Azul, seguida por Santi Cairo a las 18:10. Desde las 18:20 y durante aproximadamente 20 minutos actuará Q' Lokura.
Después de una nueva intervención de UPDR y la banda, Damas Gratis tendrá su presentación desde las 19 hasta las 19:25.
A las 20 llegará el momento del partido. Fabio Santana será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro entre Argentina y Benín.
La programación difundida también contempla música durante el intervalo. Luego, una vez terminado el amistoso, comenzará el segmento final del homenaje.
Desde las 22:03 está previsto un espectáculo que combinará drones, pirotecnia, luces y el despliegue de diferentes elementos sobre el campo de juego. Además, el cronograma difundido por distintos medios contempla una entrega de obsequios a Messi por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Posteriormente será el turno de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno. Para las 22:35 está anunciada una sorpresa musical con la que finalizarán las actividades.
Cómo ver la despedida de Messi
La transmisión en Argentina estará disponible por TyC Sports. Según la programación difundida por la señal, podrá verse en Flow por los canales 22 (SD) y 101 (HD), DirecTV por 629 (SD) y 1629 (HD), y Telecentro por 106 (SD) y 1018 (HD).
Además del resultado frente a Benín, el foco estará puesto sobre Messi y los homenajes previstos para cerrar su trayectoria con la camiseta argentina. La organización preparó una programación que combina el partido con espectáculos musicales y reconocimientos institucionales.
Cronograma
17:30 — Apertura y UPDR
17:40 — Seba Mendoza
17:50 — Román, el Original
18:00 — Amar Azul
18:10 — Santi Cairo
18:20 — Q' Lokura
19:00 — Damas Gratis
20:00 — Himno y Argentina vs. Benín
21:00 — Show durante el intervalo
22:03 — Drones, luces y pirotecnia
22:10 — Homenaje institucional
22:15 — La Sole
22:20 — Ulises Bueno
22:35 — Sorpresa musical y cierre