River atraviesa un tramo determinante del Torneo Clausura. Sin jugar durante este fin de semana por la reprogramación de su encuentro ante Sarmiento, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio cayó al noveno puesto de la Zona B y actualmente se encuentra fuera de los ocho lugares que entregan la clasificación a los playoffs.

El movimiento se produjo después del triunfo de Barracas Central por 3-2 frente a Atlético Tucumán. El conjunto de Barracas llegó a 15 puntos y superó al Millonario, que permanece con 13 unidades y todavía debe completar su partido pendiente.

La situación también requiere atención en la tabla anual. River suma 42 puntos y continúa en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, pero Estudiantes de La Plata aparece inmediatamente detrás con 41. Si el Pincha vence a Gimnasia de Mendoza, superará al conjunto de Núñez y modificará nuevamente la pelea por los lugares internacionales.

RIVER PLATE · TORNEO CLAUSURA 2026 RIVER, SIN MARGEN DE ERROR El Millonario quedó fuera de los playoffs y también se complicó en la tabla anual TORNEO CLAUSURA · ZONA B 9° FUERA DE LOS PLAYOFFS River tiene 13 puntos y quedó momentáneamente fuera de los ocho primeros TABLA ANUAL 2026 42 PUNTOS Sigue en zona internacional, pero Estudiantes aparece detrás con 41 ⚠ Puede perder el último lugar de Sudamericana Si Estudiantes gana su partido, superará provisoriamente a River en la tabla anual. LOS PRÓXIMOS DOS PARTIDOS SÁBADO 10 DE OCTUBRE · 21:30 RIVER vs. ESTUDIANTES (RC) MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE · 19:00 SARMIENTO vs. RIVER Situación al 5 de octubre NOVEDADES DEL SUR

El panorama se modificó especialmente después de la derrota frente a Huracán en el Monumental. Antes de ese encuentro, River había conseguido tres victorias consecutivas y nueve puntos que le permitieron recuperar posiciones. La caída interrumpió esa recuperación y dejó al equipo con menor margen para las seis presentaciones que restan.

Además, el calendario le plantea una seguidilla importante. River volverá a competir el sábado 10 de octubre, desde las 21.30, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Cuatro días después deberá viajar a Junín para completar el encuentro pendiente frente a Sarmiento.

Conseguir buenos resultados en esos dos compromisos podría cambiar considerablemente su situación. Sin embargo, incluso una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto no garantiza por sí sola que vuelva inmediatamente a los ocho primeros de la Zona B, debido a los resultados de los equipos que actualmente se encuentran por encima.

El objetivo internacional también permanece abierto. River busca regresar a la Copa Libertadores en 2027 después de no haber conseguido la clasificación para la edición actual. La tabla anual aparece como una de las alternativas, mientras que avanzar en el Clausura mantiene abierta otra vía.

Los seis partidos que le quedan a River

10/10: River vs. Estudiantes de Río Cuarto — 21.30

14/10: Sarmiento vs. River — 19.00

18/10: Belgrano vs. River

25/10: River vs. Racing

1/11: Boca vs. River

8/11: Aldosivi vs. River

RIVER PLATE · TORNEO CLAUSURA 2026 LOS SEIS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A RIVER El Millonario entra en el tramo decisivo del torneo con puntos clave en juego FECHA 12 · SÁBADO 10 DE OCTUBRE · 21:30 RIVER vs. ESTUDIANTES (RC) Estadio Monumental PARTIDO PENDIENTE · MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE · 19:00 SARMIENTO vs. RIVER Junín FECHA 13 · DOMINGO 18 DE OCTUBRE BELGRANO vs. RIVER Horario a confirmar FECHA 14 · DOMINGO 25 DE OCTUBRE RIVER vs. RACING Horario a confirmar FECHA 15 · DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE BOCA vs. RIVER Superclásico · Horario a confirmar FECHA 16 · DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE ALDOSIVI vs. RIVER Horario a confirmar SEIS PARTIDOS QUE PUEDEN DEFINIR SU LUGAR EN LOS PLAYOFFS Y EN LAS COPAS DE 2027 Clausura 2026 NOVEDADES DEL SUR

En este marco, los próximos dos encuentros pueden resultar determinantes para recuperar posiciones antes del tramo final. Después llegarán compromisos frente a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi, en una definición donde River necesitará sumar para depender lo menos posible de resultados ajenos.