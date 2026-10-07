El Centro Universitario Firmat (CUF) avanza con la apertura de una nueva cohorte de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), que tendrá ingreso en 2027. La propuesta busca permitir que estudiantes de Firmat y localidades de la región puedan desarrollar la carrera sin trasladarse de manera permanente a Rosario.

La presentación contó con la participación del intendente Leonel Maximino; la coordinadora del CUF, Roxana Palma; la secretaria académica adjunta del IUNIR, Mg. Sabrina Ferroni; y los profesionales encargados de la coordinación local.

Maximino destacó la continuidad del vínculo entre el municipio y la institución universitaria. Según explicó, la primera cohorte comenzó este año con más de 25 estudiantes y actualmente existirían más de 70 personas interesadas en ingresar durante 2027. Esta última cifra corresponde a información brindada por el intendente y no fue informada de manera independiente por el IUNIR.

Por otro lado, Ferroni participó de una clase de Anatomía junto a estudiantes de la carrera y posteriormente recorrió el Hospital San Martín. Según explicó la representante académica, la intención fue conocer los espacios en los que los alumnos desarrollarán parte de su formación práctica.

La funcionaria universitaria indicó que los estudiantes comienzan con instancias de observación desde el primer año y avanzan con prácticas formales a partir del segundo.

La Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría tiene una duración de cuatro años. De acuerdo con la información oficial del IUNIR, el plan académico está organizado en ocho cuatrimestres, más un Trabajo Integrador Final, y contempla una carga horaria total de 3.392 horas.

Charlas para conocer la carrera

En este marco, el CUF organizará una serie de reuniones presenciales destinadas a quienes evalúan comenzar la carrera en 2027.

Los encuentros están previstos para los jueves 8 y 22 de octubre y 12 de noviembre, a las 19.30, en el Centro Universitario Firmat, ubicado en la Estación del Ferrocarril. Allí se brindará información sobre modalidad de cursado, ingreso, recorrido académico y características generales de la propuesta.

Las inscripciones para la cohorte 2027 ya se encuentran abiertas. Además, el IUNIR mantiene su propio cronograma de charlas virtuales para aspirantes a la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría.

La continuidad de la carrera amplía la oferta universitaria disponible en Firmat y genera una alternativa de formación superior para estudiantes de distintas localidades del sur santafesino.