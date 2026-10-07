La inflación de septiembre habría rondado el 2%, según las estimaciones de consultoras privadas, con los alimentos como uno de los principales motores del aumento. De confirmarse esas proyecciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una aceleración frente al 1,7% registrado en agosto. Los cálculos corresponden a relevamientos privados y todavía no constituyen el resultado oficial del mes.

La Fundación Libertad y Progreso, Eco Go y Analytica coinciden en proyectar una variación mensual del 2%. C&T Asesores Económicos, en tanto, ubicó el incremento de su medición en el 1,9%. Aunque los resultados generales son cercanos, los relevamientos presentan diferencias en las variaciones de alimentos y en los períodos que toman para medirlas.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,2% durante septiembre. Según su análisis, ese rubro fue el principal impulsor de la aceleración del índice general, para el que calculó una suba del 2%.

Eco Go también proyectó un avance del 2% en los precios minoristas. La consultora atribuyó el movimiento a un componente estacional que encabezó los aumentos. Su estimación dejaría al indicador de septiembre 0,3 puntos porcentuales por encima del registro de agosto.

En el relevamiento de C&T Asesores Económicos, los alimentos y las bebidas subieron un 2%, el mayor ritmo desde mayo para esa categoría. Dentro del rubro sobresalieron las verduras, con un incremento del 11%, y la carne, que mostró una suba del 2,1%. Estos movimientos contribuyeron al aumento general del 1,9% que midió la consultora.

Los seguimientos semanales también detectaron incrementos hacia el cierre del mes. LCG informó que los bienes básicos de alimentación aumentaron un 1,7% en la última semana de septiembre. En su medición de las últimas cuatro semanas, la variación alcanzó el 2,7%.

Analytica, por su parte, registró una suba del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre y una variación del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos como base, estimó un aumento del 2% para el nivel general de precios.

Las proyecciones anticipan otro cambio en la evolución mensual del IPC. La desaceleración observada desde abril se había interrumpido en julio, cuando la inflación llegó al 2,1%, y retomado en agosto con el 1,7%. El resultado oficial de septiembre permitirá establecer si volvió a acelerarse y cuánto incidió el rubro de alimentos en el movimiento del mes.

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